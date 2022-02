Aumento sosta tariffata, protestano le associazioni consumatori di Foggia

Statoquotidiano.it, 3 febbraio 2022. “In merito all’incontro sull’adeguamento delle tariffe per la sosta a pagamento nella città di Foggia, Adoc Foggia e Adiconsum Foggia hanno formalizzato la loro contrarietà sia in merito al metodo di confronto, sia sullo specifico delle proposte illustrate”.

A dichiararlo i Presidenti delle due associazioni dei consumatori Enzo Pizzolo e Giovanni D’Elia al termine della riunione a Palazzo di Città che si è tenuta nel pomeriggio. Com’è noto, del servizio di sosta tariffata si occupa da dicembre scorso il Comune di Foggia, non più Ataf, in attesa di una gara. Restano in bilico anche le sorti di 40 ausiliari del traffico. A tal proposito Pizzolo, di Adoc, associazione consumatori Uil, aggiunge: “Servono garazie precise a fornte di sacrifici richiesto ai cittdinai, le associazioni dei consumatori vanno coinvolte per creare concertazione reale e programmazione nell’interesse del territorio e non “convocate” per informative a scatola chiusa”.

Per quanto attiene alle proposte illustrate, “riteniamo che un sostanziale raddoppio di quasi tutte le tariffe per la sosta a pagamento e i servizi connessi sia in primo luogo difficilmente sostenibile per un comunità messa in ginocchio dal Covid, dalla disoccupazione e dalla criminalità organizzata e, in secondo luogo, fornisce poche garanzie in materia di tutela dei livelli occupazionali in quota ad ATAF”. L’aumento “riguarda l’abbonamento annuale per l’auto da 350 euro a 450 euro, la sosta per la prima auto che passerebbe da 25 a 50 euro, per la seconda da 120 euro a 200 euro. Avremmo voluto dare il nostro contributo per il bene di Foggia ma abbiamo solo potuto prendere atto che non c’è volontà di creare processi di dialogo e di confronto autentici, ora vedremo come organizzare con le altre associazioni una nostra controproposta”.