“Follie al vento”, ecco il romanzo del professor Tommaso Prencipe (I parte)

(nota stampa). Ennesimo, ultimo romanzo del professor Tommaso PRENCIPE, apprezzato docente di lettere, instancabile ricercatore e studioso di storia locale, dal titolo Follie al Vento, col patrocinio del Nuovo Centro Documentazione Storica di Manfredonia, per i tipi di Falcone Grafiche Manfredonia.

Si diceva e si parla di un romanzo, una saga di tragici rivolgimenti storico sociali, che abbracciano un cinquantennio di eventi sconvolgenti, tumultuati da bombe, cannoni e dalle mitraglie, falcidianti e crepitanti per le arie rannuvolate e imputridite dalle polveri, deflagranti dalle bocche di fuoco fiammeggianti, a seminare pianti, grida, morti e ferite, ed aggramagliare volti sereni e spegnere sorrisi, quelli delle georgiche e delle bucoliche a cieli limpidi e a greggi e armenti scampanellanti.

Ora se è vero, come spesso, o se preferite come talvolta avviene, che ogni opera nasce e si plasma intorno a una idea, ebbene Follie al Vento si coagula intorno al raccontare di un lucido e appassionato raccontatore di Storia, in intreccio di episodi, narrazioni, leggende, di fantasie poetiche, narranti di luoghi, di persone, di antichi toponimi, di campagne e montagne fascinose, insomma un coacervo di storie, di appropriate bibliografie, da quelle certosinamente documentate nelle polveri degli archivi, o da bibliografie archiviate nel vento mariuolo della tradizione, vicine alla sparizione, a quelle poi delle bocche tremolanti degli anziani.

Storia e storie, raccontate con passione e rigoroso metodo storico, e la passione di un trepido innamorato, che non ammette e combatte intrepidamente contro la voracità del tempo, che annulla il ricordo, i ricordi, resi sempre più flebili, labili, fino a precipitare nei tetri inghiottitoi dell’oblio. Se non fosse per la tenacia, la caparbietà artistica del professor Tommaso PRENCIPE, un guerriero affabulante, che combatte, con le sue armi narrative, con le storie vivificanti, i rivolgimenti impoetici e poco edificanti di un modernismo cinico, sempre più banalizzante, sempre più disumano, in un orientamento a traiettorie, a dir poco, alienanti. Ma torniamo un po’ indietro per analizzare la Storia, le tante storie, a rivoli interminanti, per infilarsi in questa saga, non familiare, ma a tinte storico-sociale. Inizio ‘900, Bella Epoque, lontana ad immaginare eventi bellici, e trasferiamoci, dove ci porta il Nostro, alle sue origini, a quelle di emozioni e sentimenti primordiali, incontaminati e poeticamente in archetipo di civiltà contadine, che si contentano del poco, sussultanti, però, e tumultuanti al sopruso del latifondo prepotente e arrogante, in rivolgimenti embrionali, ma poi pietre miliari per la costruzione di una futura società civile migliore, più giusta, più solidale.

Tuffati in cieli limpidi, immersi nelle aree soffocanti delle estati fiammeggianti, o sotto le curve del grigio, melanconico autunno, o nel rigore delle bianche invernate, Francesco, protagonista del romanzo, ma anche schermo bianco sui cui si proietta l’anima del professor Tommaso PRENCIPE, mosaicata a tessere storico-sociali ed etico-poetici, che si dibatte fra il sopruso e il racconto tra le storie e le leggende e tradizioni, apprese anche a scuola da antichi maestri, fino a ricoprire lui stesso, Francesco, i panni di quei raccontatori di storie, favole e fiabe ed altro ancora, per sciorinare la sua passione, la sua fede, la sua idea di mondo, la sua idea di vita semplice, fatta di antiche etiche, quali la famiglia, il lavoro, la giustizia, la libertà e la solidarietà, amici e amicizie, e ancora, e fra le prime, il suo sviscerato amore per la Natura, ritenuta Madre benevolmente spettacolare nei suoi paesaggi mozzafiato, nei versi melodiosi di animali, nel fiorire e nello sfiorire di piante, nell’imponente e maestoso elevarsi di alberi, sussurranti e stormenti al fruscio di venticelli carezzevoli, al loro gridare, nelle tempeste tumultuanti, terrificanti per ululati agghiaccianti.

Si diceva di quelle etiche, ovvero della loro religiosità, adocchiata, non nel senso verghiano, soccombenti al pessimismo del progresso e della violenta e inesorabile lotta per la sopravvivenza, ma indicati dall’amico, professor Tommaso, nel verso di un tempo inesorabilmente cancellatore, che manda tutto nell’avello dell’oblio.

Così che lo scoramento del Nostro, sfiorante il pessimismo, si arma di spada, di lancia e di scudo dell’antico guerriero, che si lancia nella zuffa contro un nemico silenzioso, che avanza senza trovare resistenze, o meglio trovarle nelle emozioni di un romanticismo logico-sentimentale, quello perenne, atemporale, che il professor Tommaso PRENCIPE mette in campo per richiamare alle menti assopite la sacralità e la perennità di quei valori, e così innalzare un monumento, che resista e sfidi le intemperie banalizzanti del modernismo con i suoi falsi miti, e otturarsi le orecchie a quel canto di sirene, dalle melodie irresistibili, ma altrettanto, senza dubbio latente, più deludenti e angoscianti, nel lasciarsi accalappiare da quelle disarmonie di pentagrammi in incantesimi a dolci sensualità irrazionali.

Supportano queste candide convinzioni anche e maggiormente gli arcani spettacoli della Natura, artista impareggiabile con le sue cromie, con le sue architetture ineguagliabili, con i suoi sensazionali cieli stellati, che conducono agli ingenui, candidi interrogativi di purezze originarie, nello stupore dell’incanto ammaliante del mistero della Creazione, in quell’inspiegabile candore a interrogativi di curiosità fanciullesche, quelle di Matteo, che trovano risposte nell’assioma, di Francesco, della Divinità suprema, creatrice di Armonie Universali, ascrivibili all’Onnipotente, che imbizzarriscono cavalli e disarcionano cavalieri erranti alla scoperta dell’Ignoto, e oscurano pure cannocchiali di lunghe gittate visive, non capaci però di oltrepassare il limite del cognitivo umano, se non per teologie, a folgoranti rivelazioni acquiescenti nello stupore, proprio dei primitivi, davanti agli spettacoli unici della Natura, che fugano dubbi e perplessità, e si acclarano di origini Divine, le quali sono sospese fra scetticismo scientifico e razionalità empiristiche, con scarto a favore dell’Essenza Divina, presente nella natura delle cose, nei modi e nelle forme presenziali dell’imperfettibile nella perfezione umana.

Meditazioni riflessive, quelle di Matteo e Francesco, che non sanno andare oltre il quieto considerare, che esaurisce le loro escursioni conoscitive nella rasserenante, pacifica, serafica accettazione del Divino, come strumento e fine di perfezioni ottimistiche, riconducibili all’archetipo, per antonomasia massima, del Sommo Bene, quello della straordinaria unicità, considerata e contemplata nei grandi valori universali, esplicati nell’Amore per il Creato, per la Natura, troppo spesso vituperata e abusata per famelico profitto, per la sacralità della Libertà, insofferente del sopruso limitativo, per la ieraticità dell’Altare, del Tribunale e della Famiglia, nel dire semplice di Matteo e Francesco, ma anche la sacralità del Lavoro, dell’Amicizia, della Giustizia sociale, molto spesso non tenuta in alcun conto per cieco asservimento alla bramosia delle ricchezze, idolatrate nella dimenticanza divina.

Ma sulle georgiche e sulle bucoliche di Francesco e Matteo, di racconto in racconto, di storia in storia, di tradizione in tradizione, in questo incantevole dipanarsi narrativo, in un filo conduttore raccontatore, inframmezzato da meditazioni e riflessioni stupenti, si affaccia il fosco orizzonte bellico, quello della prima guerra mondiale, a disperdere il sogno georgico del vivere semplice, seppure fra stenti e ingiustizie, soprusi gratuitamente consentiti, e inspiegabilmente non censurati o giustamente puniti per tresche e accordi fra l’arrogante e violento latifondismo con il potere, incamminato, già da qualche anno, sulle vie di un paternalismo per approdare a regimi totalitari, negatori di libertà e giustizia, regimi troneggianti a pratiche di violente epurazioni di massa. Le sacrosante rivendicazioni di contadini e operai erano soffocate nelle buie prigioni o insanguinate nelle sedizioni armate dei tumulti. Qui le storie, nel romanzo del professor Tommaso PRENCIPE si fanno truci, a cannonate e fucilate, guerre estenuanti di trincea al freddo congelante di stellati diafani, mai al di sotto dei 20 gradi, raggelante uomini e cose, soldati male equipaggiati, caduti sotto fucilate e granate sventranti, immagini tragicamente dolorose, ben rappresentate, a corredo nel volume, da un disegno preciso del professor Sante De Biase, noto artista sipontino. E ora le storie prendono il colore delle granate assordanti, fumose di morte, a tinte di sangue schizzante, a bagnare terre sconosciute, molto lontane dalle georgiche d’origine, seppure imbrattate di ingiustizie latifondiste. E ci vedi soldati, con l’azzurro assolato del Sud negli occhi, cadere, e cadere di ideali di patria da liberare e il far capolino di foschi nazionalismi ormai affioranti dal caos del primo dopoguerra, e ci senti il pianto delle madri, come le molte Addolorate scolpite nel dolore più lacerante, per figli cancellati dal folle furore e dalla cieca pazzia delle guerre, risolutive di annose questioni di territori e confini.

Il professor Tommaso PRENCIPE, guarda e racconta con gli occhi di Francesco, giovane di sani principi, improntati alla semplicità di valori, espressi in semplicità discorsive e meditative, con l’occhio rivolto all’armonia del creato, basato su valori universali, sulla sacralità della Libertà, sulle incomprensibili assurde pratiche di violenze e ingiustizie politiche e sociali, economiche e religiose, e di tutto quanto attenga al violato rispetto della dignità umana. Nel fumo delle bombe sventranti, a granate rimbombanti e fucilate sibilanti, in un frastuono di morte, Francesco si interroga e riflette e medita, a chiedere e a darsi delle risposte, che trovano acquiescenza nel mancato rispetto dei diritti e dei principi più elementari della dignità umana, troppo spesso calpestata da bramosie smisurate, a incandescenza profittevole. Ma la guerra, le guerre nascono da logiche di sopraffazioni bestiali, e le guerre si alimentano e si succedono nel folle, delirante idioma di supremazie economiche da parte del potentato delle grandi industrie che dalla luciferina “stanza dei bottoni”, manovra, in occulto, macchine di morte. Il professor Tommaso PRENCIPE, ne sviscera, attraverso lo stupore imbambolante di Francesco, i diabolici meccanismi di sopraffazioni universali, di tutti i tempi, in ottiche pacifiste, che hanno le loro focalità antitetiche nelle mirabolanti georgiche e bucoliche che Madre Natura, chiarissima impronta della Divinità, ci raffigura in icone di limpidità, in incanto spettacolare, di paesaggi stupendamente unici nel loro disegno, nelle loro architetture, nelle loro cromie, a scaramucce convergenti, a sinergie di Armonie primordiali, ma anche poi, e non per ultime e sicuramente prime, ai grandi valori e principii morali, che regolano le ordinanze di natura divina, ordite dal poco, ma dalle essenze profonde.

Lorenzo Prencipe