Fondo per contrasto povertà educativa minorile, “Manfredonia ci sarà?”

Manfredonia (Foggia), 03/02/2022 – “È di alcune settimane la notizia di un bando promosso dalla Fondazione Con i Bambini, nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, per la creazione o il potenziamento di spazi aggregativi di prossimità, con dotazione complessiva pari a 20 milioni di euro, di cui 9 milioni circa per il Sud.

Si tratta di un’importante sperimentazione per rendere operativa una strategia nazionale per le politiche di contrasto alla povertà̀ educativa che ha come obiettivo la promozione, la creazione o il potenziamento di presidi territoriali che possano svolgere la duplice funzione, educativa e aggregativa, in favore di minori di età̀ compresa tra 10 e 17 anni. Gli spazi aggregativi di prossimità̀ hanno una funzione fondamentale nelle politiche di contrasto della povertà̀ educativa, nonché nel favorire la crescita delle comunità̀ educanti nel territorio.

Le progettualità dovranno essere presentate da partenariati composti da un minimo di 3 soggetti, di cui due del Terzo Settore e il Comune in cui dovrà essere realizzato il progetto, con la possibilità di richiedere un contributo compreso tra i 250 mila e 1 milione di euro. Il termine ultimo per presentare domanda è fissato al 18 marzo 2022. Evidenziamo che la proposta progettuale deve anche indicare un immobile da valorizzare nel quale il progetto dovrà svilupparsi.

Abbiamo più volte evidenziato il ruolo fondamentale della Comunità Educante per il contrasto alla povertà educativa dei minori e l’inefficienza dell’Amministrazione Commissariale in relazione a tale tematica che ha impedito alla nostra comunità di attivare percorsi virtuosi che tanto bene hanno fatto in altre realtà.

Molo 21, pur essendo tra i banchi della minoranza, nell’ottica di un’opposizione leale e costruttiva, segnalerà all’’Amministrazione Comunale ogni occasione utile per la crescita della nostra amata città. Pertanto, invitiamo l’Amministrazione Comunale di Manfredonia ad avviare un tavolo partecipato e inclusivo, invitando gli Enti del Terzo Settore, al fine di elaborare con quest’ultimi, e con le altre energie della nostra comunità, una progettualità per la partecipazione al suddetto bando, con lo scopo di offrire ai minori un’opportunità di formazione e di aggregazione, anche in un’ottica di prevenzione del disagio giovanile che nella nostra città si manifesta in modo crescente. Se non ora, quando?”

Lo riporta il movimento politico Molo 21.