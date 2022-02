Forza Italia: “La questione dei parcheggi a pagamento nel Comune di Manfredonia: precisazioni”

La istituzione dei parcheggi a pagamento è stata decisa con deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 18/5/2017 (maggioranza di sinistra con sindaco Angelo Riccardi).

In tale delibera sono state già indicate le aree da destinare a parcheggio nella misura di 2.046 stalli a pagamento corrispondenti, grosso modo, a quelli oggi predisposti.

Questa delibera era oggetto di parziale modifica per quanto riguarda il numero degli stalli, operata con la deliberazione del Commissario Straordinario n.64 del 2/10/2019.

La Commissione Straordinaria, con la delibera n.22 del 2/10/2019, approvava il regolamento del parcheggio a pagamento nel territorio del Comune di Manfredonia.

A seguito di tanto veniva redatto e depositato il Capitolato Speciale del marzo 2020 con progettazione dell’ing. Gianpio Giuliani e dirigenza dell’ing. Giuseppe Di Tullo.

Il capitolo finale per giungere alla esecuzione effettiva dei regolamenti sopra richiamati, si ha con la sottoscrizione del contratto di affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento.

Tale contratto di affidamento è stato sottoscritto dal segretario generale dr.ssa Antonella Cambio in data 19 novembre 2021, data che, guarda caso, coincide con l’antivigilia del turno di ballottaggio avutosi il 21 novembre u.s. per l’elezione del nuovo sindaco di Manfredonia!

Con la sottoscrizione di tale contratto, il Comune di Manfredonia ha affidato la gestione dei parcheggi a pagamento alla società Publiparking s.r.l. di Roma, vincolandosi alle condizioni stabilite dal regolamento e dal capitolato statuiti sotto la gestione della Commissione Straordinaria, con obbligo di darvi seguito entro massimo 120 giorni dalla firma (praticamente entro la fine del mese di marzo p.v.).

Questa premessa si rende doverosa al fine di documentare la totale estraneità dell’attuale amministrazione e di qualsiasi suo componente alla gestazione, ideazione e realizzazione del progetto attuale di gestione dei parcheggi a pagamento del Comune di Manfredonia.

Progetto esecutivo che è stato portato a termine con incredibile solerzia (sottoscrizione avutasi il 19 novembre 2021), sottraendolo a qualsiasi potere di analisi e di eventuale discussione da parte dell’amministrazione comunale che era prossima al subentro in carica!

Il sistema dei parcheggi a pagamento come riveniente dal regolamento, dal capitolato e dal contratto di affidamento in concessione, presenta diffuse e gravi criticità che riteniamo assolutamente non condivisibili e che, per correttezza e trasparenza, riteniamo più che mai opportuno portare all’attenzione della cittadinanza.

Le seguenti determinazioni evidenziano le condizioni della gestione dei parcheggi a pagamento risultanti oltre modo gravose e non razionali:

– il numero degli stalli è a dir poco esagerato ed ascende al numero finale di 2370;

– l’orario ed il numero di giorni risulta anch’esso esagerato (l’estate vige tutti i giorni per 12 ore al giorno!) e non differenziato;

– la tariffa oraria è unica per € 1,20;

– è previsto solo l’abbonamento mensile (€ 90,00) o semestrale (€ 450,00) senza alcuna esenzione o riduzione;

– l’abbonamento risulta essere comunque escluso per diverse zone del centro (piazza Duomo, Via Antiche Mura, Via Tribuna, Corso Roma);

– non è prevista alcuna esenzione e/o agevolazione per i residenti nelle zone in cui vige il parcheggio a pagamento;

– non è prevista alcuna esenzione e/o agevolazione per auto elettriche e/ o ibride;

– nessuna agevolazione anche per le auto dotate di contrassegno per servizio ai disabili (se gli stalli riservati sono già occupati, devono pagare la tariffa ordinaria per l’intero!);

– nessuna agevolazione e/o esenzione per i titolari delle attività commerciali, obbligati al pagamento anche solo per l’utilizzo temporaneo di uno stallo per carico e scarico merci.

Purtroppo la concessione sottoscritta dalla Commissione Straordinaria ha impegnato l’amministrazione comunale ad osservare tali condizioni nei confronti della società affidataria della gestione dei parcheggi.

Consapevoli di questa oggettiva difficoltà nell’apportare delle modifiche alle condizioni sopra dette, non rinvenibili in qualsiasi altro capitolato stipulato dagli altri comuni, ci impegneremo strenuamente per impedire che le clausole estremamente penalizzanti per la popolazione vengano eliminate dalla concessione stipulata.

In particolar modo, le modifiche indispensabili di cui ci facciamo portatori risultano essere le seguenti:

– ridistribuzione degli stalli in modo tale da consentire la facoltà anche del parcheggio non a pagamento;

– riduzione della tariffa oraria e dell’orario di vigenza con esenzione dei giorni festivi;

– esenzione per almeno un veicolo a servizio dei nuclei familiari residenti nelle zone interessate dal parcheggio a pagamento;

– esenzione per i veicoli a servizio del trasporto dei disabili;

– esenzione per le auto elettriche ed ibride;

– riduzione dell’abbonamento per i residenti e titolari di attività commerciali insistenti nelle zone interessate dal parcheggio a pagamento;

– esclusione di zone in cui attualmente risulta vietata la sottoscrizione di abbonamenti.

Confidiamo nella volontà della nuova Amministrazione di recepire queste indicazioni, nate a seguito di confronto di questa forza politica e del suo gruppo consiliare con la popolazione manfredoniana, dando così il segno concreto della propria volontà di farsi reale interprete delle esigenze e dei bisogni della nostra Comunità.

Il Capogruppo Consiliare di Forza Italia avv. VINCENZO DI STASO

Il Commissario Cittadino Forza Italia – sezione di Manfredonia – avv. ENZO RONCHI