Lettera di Ringraziamento (inviata a StatoQuotidiano.it)

“Quando subiamo un lutto, non è facile rialzarsi e riuscire a continuare la nostra vita senza la presenza di una persona cara. Un aiuto, per sopportare un così grande dolore, è arrivato dalle persone che abbiamo vicino e che si sono strette a noi in questi momenti difficili. Sono stati tanti i messaggi di condoglianze e gli articoli scritti dalle varie redazioni locali di partecipazione al lutto che, leggendoli e rileggendoli, mi serviranno da conforto per molto tempo.

Desidero, a nome mio e dei miei familiari tutti, dirvi grazie, un grazie di cuore per il calore ricevuto in questa dolorosa circostanza.

Grazie mille per aver capito come ci siamo sentiti in questo momento e per averci formulato le giuste parole di condoglianze. È stato gentile da parte vostra pensare a me e a tutti i miei familiari, durante questo terribile periodo di tristezza. Le vostre parole gentili di cordoglio ci sono state di grande conforto.

Vi ringrazio per i vostri messaggi di condoglianze e per aver condiviso i suoi ricordi con me. Le vostre parole mi hanno aiutato a sentirmi un po’ meglio in questo momento difficile. Tutta la nostra famiglia vi ringrazia sentitamente per la vicinanza e l’affetto riservato in questo momento di difficoltà e dolore.

Ci sono momenti nella vita in cui si comprende su chi possiamo fare affidamento. Nonostante la sofferenza, la vostra vicinanza è stata fondamentale per affrontare un dolore così straziante. Mi ci è voluto qualche giorno per riuscire a rispondervi, e lo faccio in modo collettivo, ma solo adesso sto iniziando a uscire un po’ dallo shock. Le vostre parole di affetto ricevute mi han fatto ricordare alcuni momenti felici che porterò sempre nel cuore. Non posso che ringraziarvi per le parole spese nei vostri messaggi. Mi hanno assolutamente confortato in questo momento di estremo dolore, aiutandomi a non sprofondare nel dolore.

Un grazie di cuore ai parenti, agli amici, ai conoscenti per essermi stati accanto in questi giorni per me molto tristi.

Questa perdita è stata un’esperienza molto dolorosa che non potrei superare senza il vostro grande aiuto. Grazie per essere stati presenti nel momento in cui ho più bisogno di tutti voi. Siamo stati profondamente toccati dalle vostre parole e vi siamo riconoscenti. Vi voglio ringraziare per farvi sapere quanto ho apprezzato e abbiamo apprezzato i bellissimi fiori che avete inviato in occasione dell’evento luttuoso. Grazie per averci mostrato che non siamo soli nel nostro dolore.

Ho apprezzato molto i vostri pensieri gentili. Ho sempre saputo che mio marito Girolamo era una persona speciale e voi tutti, con la vostra vicinanza le vostre parole, me lo avete confermato. Lo sconforto e il senso di vuoto lasciato dalla scomparsa del mio amato marito, hanno trovato conforto nella vostra vicinanza e nel vostro affetto. Il dolore e la sofferenza di questo momento sembrano aver trovato sollievo grazie al vostro supporto. La vostra partecipazione ha significato molto per me. Mio marito parlava sempre con affetto e rispetto di tutti i suoi amici, conoscenti e da lassù, sono sicura, che abbia apprezzato molto i vostri pensieri, le vostre attenzioni.

Un sentito ringraziamento per le vostre preghiere. Spero tanto che lassù le stiano ascoltando. Vi ringrazio per esservi uniti al nostro dolore e per aver dato l’estremo saluto al nostro caro Girolamo… avete riempito la Chiesa e la piazza antistante la Cattedrale, con la vostra presenza.

Grazie di cuore a tutti per il vostro supporto, la vostra generosità in questo doloroso momento“.

Gina CANNITO – Moglie del de-cuius Girolamo OGNISSANTI, Maestro D’ Arte