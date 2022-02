Il Foggia soccombe ancora. Merola illude, il Potenza la ribalta 2-1

StatoQuotidiano.it Foggia, 03 Febbraio 2022. Continua il momento nero del Foggia, che al “Viviani di Potenza”, nel posticipo della ventitresima giornata del campionato di Serie C, gir. C, subisce la terza sconfitta consecutiva per 2-1 contro il Potenza (ultima della classe n.d.r) ed è ancora a secco di successi nel nuovo anno.

Arleo, fresco di avvicendamento sulla panchina del Potenza, reduce da 5 sconfitte consecutive parte con il 4-2-3-1. Zeman, ancora con la formazione rimaneggiata, dà un turno di riposo a Curcio, schierando Merola con Vitali e Turchetta, ritrovando Rocca in mediana.

Parte bene il Foggia, con Buschiazzo al 3′ che spedisce a lato un colpo di testa su traversone di Merola. I rossoblù rispondono con il neo acquisto Cuppone, con un gran tiro dal limite su cui Volpe è attento. Martino spezza una bella trama potentina sull’asse Koblar-Burzio. La gara si snoda su ritmi apprezzabili ed intensi. Turchetta al 9′ ci prova con un pregevole tiro a giro ma Marcone si supera. I rossoneri, oggi in maglia bianca, crescono. Scambio Rocca- Di Paoloantonio al 15′, conclusione alta sulla traversa. Gli ospiti premono alla ricerca del vantaggio che arriva al 19′. Rocca dalla sinistra pesca Turchetta che girandosi serve Merola e l’attaccante scuola Inter, solo davanti a Marcone non sbaglia. Il match nei primi 30′ di gioco sembra saldamente in controllo della truppa zemaniana ma i lucani reagiscono e trovano al 37′ la rete del pareggio. Proprio Cuppone, a lungo corteggiato nel mercato di riparazione, scende sulla destra, scambia con Salvemini e dal limite scaglia un preciso fendente su cui Volpe non può arrivarci. L’ex Cittadella è senz’altro il migliore dei 22 in campo nella prima frazione ed è determinante anche al 44′. Palla pennellata dalla destra per l’accorrente Burzio che da due passi infila la palla del 2-1, con la retroguardia foggiana sorpresa troppo facilmente dall’inserimento del n°14 di casa. Partita ribaltata e all’intervallo Potenza avanti 2-1.

La ripresa riparte con Guaita al posto dell’autore del gol Burzio ma al 6′ i padroni di casa sciupano incredibilmente l’occasione del tris. Zampano mette al centro per Salvemini che spara in braccio a Volpe. Gli ospiti rispondono con una buona chance al 9′ con Merola, che sfiora il pareggio in avvitamento. I rossoneri perdono spesso le seconde palle e non riescono ad essere pungenti in avanti. Zeman prova ad invertire la tendenza, con un doppio cambio al 25°. Dentro Gallo e Curcio e vanno fuori Garofalo e Turchetta. Due falli tattici costano il giallo a Vitali e Zampano.

Altra girandola di cambi e al 37′ arriva una doppia occasione per gli ospiti: palo prima di Curcio in girata, poi Marcone salva su Vitali. Un sussulto senza continuità. Il signor Maranesi di Ciampino concede 5 minuti di recupero e sventola il rosso, per somma di ammonizioni a Zampano a 120 secondi dalla fine ma non succede praticamente nulla e il Foggia mestamente incamera un nuovo ko che sa di crisi. I proclami di serie B possono aspettare, prima c’è da mettere in tranquillità la classifica alle spalle, ripartendo da domenica 6 febbraio, nel derby dello Zaccheria con la Fidelis Andria.

Ph Image: Calcio Foggia Facebook

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 03 Febbraio 2022.