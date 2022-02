Lopalco: “Voglio fare un duetto con Checco Zalone”

Foggia, 03/02/2022 – (corrieremezzogiorno) Professor Pier Luigi Lopalco, epidemiologo ed ex assessore alla sanità della Regione Puglia, Checco Zalone dal palco di Sanremo, con la canzone «Pandemia ora che vai via, ha ironizzato sui virologi in tv. Ha fatto centro?

«Sono un fan di Zalone da tempi non sospetti. È stato geniale e ha colto nel segno. Ironizzare sulla pandemia è difficilissimo. Il compito di un comico è quello di riuscire a far ridere su temi molto seri con la leggerezza necessaria. La sua genialità sta nel fatto che ha ironizzato utilizzando un punto di vista che non era scontato, quello del narcisismo dei virologi, infettivologi, epidemiologi, che si sono trovati nell’occhio del ciclone. Nessuno si senta offeso, quindi. Tutt’altro».

Lo perdona insomma?

«Anzi, mi offendo io perché non mi ha invitato a duettare con lui dal vivo, anziché in video. Sul palco dell’Ariston sarebbe stata tutta un’altra cosa. Può sempre rimediare».

Tra l’altro mi pare lei se la cavi bene con la chitarra.

«Ci provo. E perché no. La prossima volta, che sia un coinvolgimento più sostanziale. Scelga lui, un duetto o una jam session». (corrieremezzogiorno)