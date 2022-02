“Salire su questo palco un’emozione nuova”. Lucia Giovanditto a Sanremo

Manfredonia, 03/02/20222 – Anche la Porta del Gargano sbarca nella città dei fiori. Lucia Giovanditto, 26 anni, in arte Lucia, arriva alla finale di Sanremo New Talent 2022, contest di Casa Sanremo per le nuove promesse della musica nazionale. La giovanissima cantante manfredoniana si apre alla nostra penna.

Ciao Lucia. Grazie mille per averci concesso il tuo tempo. Innanzitutto quanto sei emozionata per questa nuova avventura?

Grazie a voi per l’interesse avuto, sono emozionatissima. Salire su ogni palco è sempre un’emozione, perché condividiamo con gli altri una parte di noi. Questa volta sarà un’emozione ancora più nuova.

Sei arrivata alla finale di Sanremo New Talent. Cosa hai provato nel momento in cui hai saputo che avresti partecipato?

Sicuramente non mi aspettavo di raggiungere questo traguardo passando direttamente alle fasi finali. Le tappe da superare erano sei, io ho partecipato alla prima e mi hanno convocato direttamente per la sesta fase, appunto la finale, a Sanremo. Ho provato una serie di emozioni che non so neanche descrivervi ;

tra tutta quella gente, hanno scelto me, vi lascio immaginare, sono stata selezionata e qualificata come finalista assieme a qualche altra voce. Per me è già questo un grandissimo traguardo.

Come nasce la passione per la musica?

La passione per la musica è la prima pagina della mia vita, credo che essa sia nata con me. Canto da quando non me lo ricordo, forse dapprima ancora che io nascessi!!

Adesso canto e scrivo, assieme a mia sorella, anche lei cantante.

Un anno fa hai pubblicato su YouTube il tuo primo singolo “In questa piazza grande”. Quali sono state le reazioni al brano e quali sono i progetti futuri?

Il mio primo singolo è stato pubblicato fin troppo tardi, era pronto già dall’anno prima, a causa della pandemia mi è stato difficile concludere il lavoro prima. In ogni caso, è stato un brano ascoltato e piaciuto, proprio quel brano è stato scelto per la mia convocazione alle finali di Sanremo new talent.

Un consiglio alle altre cantanti o aspiranti tali della nostra terra?

Bisogna sempre credere in sé stessi, mai perdere la voglia di fare, anche quando tutto ci sembra spento. C’è sempre una luce dentro di noi, un sogno, un qualcosa che possediamo che ci rende la vita più bella.

Oggigiorno per vari motivi è difficile pensare positivo, o pensare di riuscire a coronare i nostri sogni, però temiamoceli stretti, perché i sogni ci tengono in piedi.

In bocca al lupo Lucia !

A cura di Piercosimo Zino