Nuove direttive per l’accesso in Casa Sollievo e al Poliambulatorio

San Giovanni Rotondo (Foggia), 03/02/2022 – In riferimento alla NOTA REGIONALE R PUGLIA/AOO 005/PROT/29/01/2022/0000855 “Integrazione indicazioni operative per la erogazione prestazioni e accesso alle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, pubbliche e private accreditate” ed in osservanza dell’art. 1 DPCM 21/01/2022 sono state stabilite nuove regole per l’accesso nell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza e al Poliambulatorio Giovanni Paolo II.

I pazienti e gli eventuali accompagnatori dovranno rispettare le regole generali: indossare Mascherina FFP2;

assenza di segni/sintomi di infezione acuta respiratoria in atto;

non essere sottoposti a misure di isolamento/quarantena;rispettare le norme comportamentali per prevenire il contagio

(indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale e non rimuoverli, sanificare le mani all’ingresso e all’uscita, limitare il contatto con superfici, limitare il tempo di permanenza, ridurre al minimo l’utilizzo dei servizi igienici, rispettare il distanziamento, non mangiare o bere all’interno dei locali) Norme di accesso ai servizi di Reparto e Day Service Chirurgico PAZIENTE

Dovrà effettuare un tampone molecolare nelle 48 ore precedenti il ricovero programmato.

Il paziente potrà effettuare il tampone molecolare in proprio o presso la struttura ospedaliera ACCOMPAGNATORE

È previsto l’accesso ad un solo accompagnatore che sia in possesso del Green Pass solo ed esclusivamente in caso di specifiche necessità (minori, donne in gravidanza, persone non autosufficienti o fragili, persone con difficoltà linguistico-culturali). VISITATORE

È previsto l’accesso ad un solo visitatore e solo in caso di concreta necessità stabilita dai responsabili di Reparto. Per poter accedere il visitatore: dovrà essere in possesso del Green Pass

dovrà presentare la certificazione di tampone antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti

effettuato nelle 48 ore precedenti potrà recarsi in reparto tra le 14:15 e le 16:00 o tra le 19:00 e le 20:00

potrà sostare in reparto massimo 15 minuti

non potrà utilizzare i servizi igienici del reparto Norme di accesso per il Percorso Nascita GESTANTE

Dovrà effettuare un tampone molecolare nelle 48 ore precedenti il ricovero programmato.

La gestante potrà effettuare il tampone molecolare in proprio o presso la struttura ospedaliera ACCOMPAGNATORE

È previsto l’accesso ad un solo accompagnatore che sia in possesso del Green Pass e che abbia effettuato tampone molecolare (con esito negativo) nelle 48 ore precedenti il ricovero. VISITATORE

Nel post-partum è previsto l’accesso ad un solo visitatore e solo in caso di concreta necessità stabilita dai responsabili di Reparto. Per poter accedere il visitatore: dovrà essere in possesso del Green Pass

dovrà presentare la certificazione di tampone antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti

effettuato nelle 48 ore precedenti potrà recarsi in reparto tra le 14:15 e le 16:00 o tra le 19:00 e le 20:00

potrà sostare in reparto massimo 15 minuti

non potrà utilizzare i servizi igienici del reparto Norme di accesso all’Area Intensiva L’accesso alle aree intensive sarà concordato direttamente con il Responsabile dell’Unità Operativa. Norme di accesso alle Visite Specialistiche Ambulatoriali e Day Service PAZIENTE

Potrà accedere in Ospedale e al Poliambulatorio 15 minuti prima dell’orario di visita previsto, per poter registrare l’impegnativa. Se non in possesso di Green Pass, il paziente dovrà compilare la scheda di autovalutazione ACCOMPAGNATORE

È previsto l’accesso ad un solo accompagnatore che sia in possesso del Green Pass solo ed esclusivamente in caso di specifiche necessità (minori, donne in gravidanza, persone non autosufficienti o fragili, persone con difficoltà linguistico-culturali).