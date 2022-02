Truffa alla Regione Puglia per 1,5 mln di euro, indagati sei imprenditori

Trani (BAT), 03/02/2022 – (radionorba) La Procura di Trani ha chiuso le indagini nei confronti di sei imprenditori su una presunta truffa ai danni della Regione Puglia da oltre 1,5 milioni di euro relativa alla indebita percezione di fondi europei destinati alla trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici.

Per la procura, due società di Trani, specializzate in depurazione, trattamento e commercializzazione di prodotti ittici nel Nord Barese, avrebbero truffato la Regione ottenendo il finanziamento di progetti tramite fatture false, emesse, secondo i magistrati, dalla “Officine Di Perna”, per lavori e impianti mai realizzati. Le due società avrebbero partecipato tra il 2013 e il 2016 a due bandi della Regione ottenendo i fondi per l’assunzione di dipendenti e per la costruzione di coperture in lamiere, carroponti e cestelli, documentata da preventivi di spesa e fatture ritenuti falsi. (radionorba)