Addetto stampa Comune di Foggia, è Fabio Prencipe dopo due rinunce

StatoQuotidiano, 3 febbraio 2023. È un percorso a ostacoli l’assunzione a tempo determinato di un esperto della comunicazione al Comune di Foggia per cui l’ente scorre ancora la graduatoria e determina per Fabio Prencipe, al terzo posto nei risultati della selezione. Avrebbe dovuto decorrere dal primo febbraio il contratto del giornalista Claudio Gabaldi che, come già scritto nella precedente determina dell’Ufficio personale, aveva dato la sua disponibilità per la suddetta data e a cui, per contestuali impegni di lavoro, il Servizio Amministrativo delle Risorse Umane aveva concesso un differimento di 15 giorni per la sottoscrizione del contratto.

Natale Labia, primo classificato alla selezione per titoli e colloquio, aveva infatti rinunciato. In una successiva Pec, Gabaldi ha confermato l’impossibilità a rispettare le tempistiche di cui sopra.

Pertanto si è provveduto a contattare il successivo idoneo, Fabio Prencipe il quale ha

manifestato la propria disponibilità. La decorrenza del suo contratto parte dall’8 febbraio fino al 31 dicembre 2023 e continua dal 1° gennaio 2024 fino al 7 agosto 2024.