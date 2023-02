Addio a Matteo Silvestri, bomber leggendario dell’Atletico Peschici Calcio

Statoquotidiano.it Gargano 03/02/2023. Con grande tristezza, la società calcistica ASD Atletico Peschici Calcio ha annunciato oggi la perdita del loro bomber Nr.10, Matteo Silvestri, 33 anni, il giocatore che ha scritto la storia calcistica di Peschici con due promozioni e che era anche il mister del settore giovanile.

Il messaggio pubblicato dalla società esprime il loro dolore per la perdita prematura di Matteo Silvestri un giocatore così talentuoso e amato, che aveva lasciato un’impronta indelebile nella storia del calcio a Peschici.

La società e la famiglia del giocatore hanno promesso di mantenere vivo il suo ricordo, poiché le persone come lui vivono per sempre nei loro cuori.

La società ha espresso le sentite condoglianze e hanno invitato tutti a pregare per lui e per la sua famiglia in questo momento difficile.

“Riposa in pace, bomber. La tua passione per il calcio e il tuo talento resteranno per sempre nei cuori dei tuoi fan e della tua città.”

Articolo di Vittorio Agricola