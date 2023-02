Area archeologica di Monte Saraceno: approvato progetto da 6,5 mln di euro

Questa mattina la Giunta Comunale ha approvato con apposita delibera il Piano di fattibilità tecnico-economica per la valorizzazione dell’area archeologica e naturalistica di Monte Saraceno

La nuova proposta, pur riconnettendosi a quella, scioglie alcuni dei nodi che la resero inattuabile, in particolare, una dotazione di aree pubbliche strategiche per il decollo dell’iniziativa e, forse ancor più importante, la sua sostenibilità economica nel tempo. Si tratta, in realtà, di un vero e proprio Masterplan che intende programmare, attraverso un percorso pluriannuale, la complessa fase di infrastrutturazione di un grande parco, di circa 60 ettari, dove l’archeologia rappresenta solo una – la più importante – tra le tante tematiche e sfaccettature del sito.

L’elemento discriminante che rende oggi realizzabile e sostenibile il piano rinviene all’acquisizione strategica (2016), dall’Agenzia del Demanio, delle aree e degli edifici collocati sulla punta estrema di Monte Saraceno. Il restauro e rifunzionalizzazione dei tre edifici qui presenti consentono di allocare i servizi fondamentali per la gestione del Parco. In particolare l’edificio di testa, una volta rimosso l’impianto radiotelevisivo presente, sarà restaurato al fine di accogliere un allestimento museale dedicato al racconto

della storia dell’intero comprensorio.

La narrazione del sito parte dall’archeologia, senza tuttavia duplicare i contenuti dei vicini musei archeologici di Manfredonia e Mattinata, quale semplice complemento e supporto divulgativo alla passeggiata archeologica. Una seconda fondamentale parte dell’allestimento, invece, approfondisce gli altri temi del sito che ben sintetizzano il “genius loci” del sito: la posizione strategica di punto di avvistamento e controllo di un vasto comprensorio suddiviso tra mare, terra e cielo.

Sarà rievocata, quindi, anche la stratificazione più moderna sul sito, dalla presenza di una torre di avvistamento per la difesa costiera di epoca aragonese del XVI secolo, il successivo telegrafo ottico, il faro di ausilio della navigazione, sino alle postazioni antiaeree della Prima guerra mondiale. L’allestimento, pur senza veri reperti, è stato pensato in modo agile e divulgativo condiverse installazioni, dal carattere ludico, pensate per amplificare l’esperienza sensoriale del visitatore; è il caso del grande periscopio ottico che consentirà di perpetrare la funzione del punto di vedetta. Il racconto del nuovo spazio museale si completerà con gli aspetti naturalistici e geologici del sito. Nei due restanti edifici, una volta restaurati, troveranno posto un info-point, un book-shop, una caffetteria ed una foresteria.