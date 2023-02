Auto contro camion: 38enne pugliese morta a Londra in un incidente

LONDRA, 03/02/2023 – (di Francesco ZIZZI quotidianodipuglia.it) Una comunità sotto shok quella di Cisternino per la scomparsa di Tiziana Miccoli, deceduta in Gran Bretagna dove viveva da anni a seguito di un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri. Tiziana era a bordo della sua Volkswagen Take Up bianca, finita in un fosso, e si è scontrata con un camion sulla A47, alla periferia londinese.

A seguito del terribile impatto la ragazza di Cisternino è morta poco dopo, mentre l’autista del camion, una donna sulla quarantina, è rimasta illesa. La polizia del Leicestershire ha aggiunto di non aver effettuato alcun arresto dopo l’incidente. La salma si trova attualmente in una chiesa londinese, in attesa di essere trasferita in Italia. Da un’amica di Cisternino l’appello ad aiutare la famiglia a sostenere le spese per raggiungere la figlia a Londra e per tutti gli adempimenti burocratici connessi. quotidianodipuglia.it