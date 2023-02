“Caso Engie”, Salvemini: “Ho denunciato oggi perchè pensavo fosse tutto ‘morto’ dall’inizio”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 03 febbraio 2023. “Per la pubblica illuminazione, per il caso Engie, ho fatto cenno a una situazione pregressa che mi ha portato oggi a chiudere un cerchio. L’ho denunciata perchè pensavo fosse morta inizialmente. Nel senso: ho pensato che il tentativo iniziale di interferenza fosse concluso, anche perchè fino alle due lettere non avevo ricevuto nessun contatto. Pensavo che il soggetto interessato fosse sparito dalla circolazione”.

E’ quanto detto stamani a StatoQuotidiano.it dal già assessore comunale di Manfredonia Angelo Salvemini, relativamente a quanto dichiarato ieri in sede di conferenza stampa a Palazzo dei Celestini.

“Con quelle due lettere, con quell’intervento a gamba tesa, arrivato poco prima del Consiglio, ho compreso che quella persona aveva continuato a navigare sotto traccia. E’ uscita infatti allo scoperto all’ultimo secondo, tentando di destabilizzare la psiche di coloro che avrebbero dovuto decidere sulla delibera che avrei dovuto portare in Consiglio comunale”.

“Inizialmente – conclude Salvemini – la persona in questione non si era posta con termini minacciosi ma con eleganza, ma quando ha visto che non è stato possibile soddisfare le sue richieste, ha finto di fare un passo indietro, per poi navigare sotto traccia e tentare in autonomia di intervenire sulle decisioni”.

LA CONFERENZA DI IERI, 02 FEBBRAIO 2023.

