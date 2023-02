Green Food Week, mense italiane con piatti a minore impatto ambientale

FOGGIA, 03/02/2023 – foodinsider.it La Green Food Week è un’iniziativa che si svolge all’interno della settimana di M’illumino di meno del programma Caterpillar di Rai Radio2 e ha l’obiettivo di valorizzare e diffondere un’alimentazione a basso impatto ambientale, che fa bene alla salute e all’ambiente.

COSA FARE

La tua mensa può proporre ogni giorno della settimana almeno un primo e un secondo Green, cioè cibi prodotti nel rispetto dell’ambiente (e cioè vegetali, biologici e locali). Il 16 febbraio, che è la giornata clou, servi solo piatti senza carne.

PERCHE’ ADERIRE

Aderire alla Green Food Week significa prendere posizione in favore della tutela del clima. Insieme ad altre realtà pubbliche e private e con il supporto di un team dedicato, puoi ridurre la carbon footprint in maniera significativa, almeno per una settimana.

Un modo semplice, ma efficace, per mitigare gli effetti del climate change attraverso un menù più sostenibile, che può diventare un’abitudine alimentare positiva per la salute e l’ambiente.

COSA COMPRENDE L’ADESIONE

Mettiamo a disposizione un kit gratuito che comprende materiali come poster, layout del menù e documentazione di supporto. Un format molto apprezzato per diffondere i valori della Green Food Week e rendere tutti gli utenti parte attiva di questa iniziativa.

Forniamo un kit anche per le società di catering con le linee guida che definiscono i piatti Green e un prezioso ricettario per la ristorazione collettiva, frutto della collaborazione tra Foodinsider, MenoPerPiù, e i Comuni promotori della Green Food Week, comprendente quindici ricette a basso impatto ambientale.

LA SCORSA EDIZIONE

Alla prima edizione più di 100 Comuni e 20 università hanno partecipato alla Green Food Week trasformando 400.000 pasti in menù sostenibili. C’è chi ha offerto il panino con burger di legumi e maionese vegetale, chi il tortino vegetale con prodotti biologici a km0 e chi ha servito la torta di miglio al cioccolato; tante idee gourmet per compiacere il gusto consumando un cibo amico del Pianeta.

IL TEAM PROMOTORE

La campagna è nata nel 2022, coordinata dall’associazione Foodinsider e promossa da una rete composta da dieci Comuni (Fano, Bergamo, Bolzano, Cremona, Mantova, Parma, Pesaro, Rimini, Trento e Sesto Fiorentino), dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche Area Vasta 1, da AIAB e da FIRAB. Inoltre, grazie al sostegno della RUS, la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, la Green Food Week si è diffusa anche nelle mense universitarie con un largo successo da parte dell’utenza.

I SUPPORTER

Quest’anno l’iniziativa gode del supporto organizzativo di Menoperpiù che ha dato un grande aiuto nella comunicazione e nella realizzazione della documentazione di supporto, come il ricettario, e di esperti di comunicazione come Antonio Rignanese. digital strategist e del designer Armando Torraco – Grafico & VideoMaker che ha predisposto il nuovo logo.