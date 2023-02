“L’amministrazione di Manfredonia va avanti, dicano ciò che vogliono”

StatoQuotidiano, 3 febbraio 2023. “Io ho una questione superiore a tutte le altre di cui mi sto occupando, Energas, poi di tutto il resto si può discutere”. Gianni Rotice, sindaco di Manfredonia, sorvola così sulle questioni della sua amministrazione che hanno tenuto banco in questi giorni: “Non sorvolo- dice a StatoQuotidiano- ma non basta dire che si è contrari, bisogna stare tutti i giorni sul tema con le associazioni e con il presidio Energas e tenere alta l’attenzione del governo”.

Il suo ex assessore, sindaco, ha sollevato dei temi amministrativi importanti

È un cittadino libero che può dire quello che vuole, noi parliamo della città. Con l’ex assessore è venuto meno il rapporto di fiducia, non è che posso mettermi a rispondere a lui e alle slide che ha proiettato, cose che sanno tutti. Non so che cosa abbia detto in conferenza stampa, non l’ho seguita. Il piano della pubblica illuminazione è stato bocciato in consiglio comunale, adesso Salvemini può dire quello che vuole.

La revoca era l’unica soluzione?

Sì, è venuto meno il rapporto di fiducia.

Lo strappo si è consumato è anche con il dirigente Di Tullo

Ci siamo incontrati, abbiamo fatto un percorso insieme, abbiamo parlato anche di questioni infrastrutturali, del Pnrr e di altri finanziamenti importanti per Manfredonia. Il dirigente ai lavori pubblici è stato molto responsabile dopo un primo momento in cui non sembrava volesse rimanere al suo posto, non so se perché era andato via l’assessore. La delega ai lavori pubblici, invece, la tengo io, come sindaco, le cose non si fermano perché un assessore è andato via, né la macchina amministrativa. E poi le luci continuano a essere accese a Manfredonia, o qualcuno le ha viste spente?

L’assessora Grazia Pennella ha deciso di non dimettersi

Sta facendo un grande lavoro al welfare, fra case da consegnare e piano sociale di zona, ambito in cui fra l’altro Manfredonia non è sola. Noi dobbiamo distinguere chi ha un ‘pricio’ e chi lavora.

Il “capriccio” sarebbe quello del commissario Bignami di Fdi?

Ma Grazia Pennella non ha votato alle provinciali, non ha scelto il candidato, non bisogna confondere le provinciali con l’amministrazione comunale. Inviterei i partiti a ragionare in maniera responsabile per la città. I consiglieri e il sindaco sono eletti dai cittadini e non bisogna tradire il loro mandato.

Lei si sarebbe candidato alle provinciali?

Solo con un centrodestra unito, poi loro hanno scelto Nicola Gatta e io ho appoggiato un candidato di area.

Il parlamentare Giandiego Gatta ha scelto in base alla sua area politica, Forza Italia. Lei va ancora d’accordo con il deputato di Manfredonia?

È stata Fi a prendere la decisione, per quanto riguarda il parlamentare deve essere vicino al territorio sulle questioni nazionali. Su Energas, per esempio, il governo, tramite i parlamentari, ci deve dare una mano.

Potrebbe andare avanti con un rimpasto della sua amministrazione?

Tolto il caso di Salvemini, secondo me questi ragazzi stanno operando bene, non tolgo deleghe a nessuno, chiusa l’esperienza della Provincia si va avanti.

Report dice che sul Pnrr per i ghetti lei “scopre l’acqua calda”, e che è confuso

Abbiamo fatto un grande lavoro sui ghetti, anche con le linee guida con la Regione. Ho inviato alla stampa la mia intervista integrale.

Crede che la sua maggioranza sia stabile?

I consiglieri di Strada Facendo e quelli della mia lista sono tutti lì, leggo i fatti, mi fido della mia maggioranza.

La minoranza le rimprovera di essersi deciso tardi a portare in aula il piano della pubblica illuminazione

Io rimprovero alla minoranza di uscire dall’aula invece di votare un sì o un no. Per quanto riguarda il piano, ci siamo insediati a novembre, ad aprile le commissioni hanno chiesto integrazioni che sono arrivate tardi. Si deve preoccupare, la minoranza, se non si accendono le luci a Manfredonia, e devono spulciarsi le carte per capire le criticità di quel piano, se ci tengono alla città, ai comparti, alla zona litoranea.

Come procederete rispetto al piano dei commissari che è stato bocciato?

Attiveremo con gli uffici una nuova procedura dopo una discussione. Questi sono temi delicati, chiudere un contratto a 20 anni di 40 milioni di euro in un Comune che porta avanti un piano di riequilibrio ha il suo impatto. Il sindaco ne risponde ai cittadini.

Sindaco, lei ha vari fronti difficili in questo momento

Li affronto tutti, non mi arrendo, se uno non è capace va a casa. Non mi preoccupo, noi ragioniamo sempre a favore della città.

Paola Lucino, 3 febbraio 2023