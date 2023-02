L’artista Anna Piano ricorda Vecchiarino: “Amava Foggia e ne lodava le bellezze”

Foggia, 3 febbraio 2023 – Leonardo Vecchiarino artista ed avvocato in servizio c/o l’Azienda Ospedaliera-Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia, la mattina del primo febbraio è venuto a mancare lasciando un vuoto negli affetti familiari, gli amici e nel mondo dell’arte di Capitanata.

Nato e vissuto a Foggia, si è laureato in giurisprudenza. Ha amato intensamente la sua città. Ne ha lodato le bellezze, pubblicando sul suo diario facebook immagini di palazzi, monumenti storici. Nonostante le ultime vicende che oscurano l’immagine della città più a nord delle Puglie, Leonardo ne coglie gli elementi che la caratterizzano per la storia e per l’arte.

La professione non ha impedito Vecchiarino di coltivare la sua grande passione, la pittura. Arriva seguendo una naturale inclinazione senza mancare a quegli approfondimenti della storia dell’arte e delle tecniche pittoriche. Studi che danno la cognizione per crescere e per essere al passo con i tempi, senza arretrare in schemi obsoleti.

Dalle sue opere si evince la continua sperimentazione dei colori, delle forme, del materiale per rincorrere il nuovo, il contemporaneo. Vi riesce, rendendo la sue opere , moderne, contemporanee, attuali; sebbene il soggetto è antico quando il mondo.

Giovani donne sono le protagoniste, al centro delle tele. Bellissime, armoniche, indossano abiti alla moda. Ne risaltano la femminilità. Non negano la seduzione nelle pose morbide, lasciando intravedere incarnati marmorei ed eterei. Dolci ed affascinanti sono consegnate alle tele per donarle alla perpetuità, alla giovinezza eterna, all’ideale narrato.

Ha esposto in Italia ed in numerosi paesi esteri, dall’Europa agli Stati Uniti, Parigi Stoccolma, Tokio.

Da buon foggiano non ha mai trascurato la sua terra. Infatti, ha realizzato personali espositive nelle note gallerie d’arte del Comune e della Provincia. L’ultima nel 2022, per un mese intero, c/o la Sala Diomede del Museo Civico di Foggia per celebrare la festa della donna. Accolto da tanti amici e visitatori ha esposto nel 2021 a Parcocittà.

Apprezzato artisticamente è inserito nell’archivio Storico Di Consultazione Dell’arte Moderna e Contemporanea Del Museo Delle Arti e Gallerie D’arte Moderna di Palazzo Bandera di Busto Arsizio. Sue presenze si registrano su cataloghi e riviste specializzate quali: Art Word, Praxit Artistica, Top Art ed altre prestigiose.

Leonardo realizza la sua arte con tecnica mista: olio e collage su tela. Al centro la figura femminile. Gli sfondi sono ralizzati a collage. Della figura è dipinta ad olio solo l’incarnato. Gli abiti sono ricavati dallo sfondo, dipinge le ombre e le luci.

La figura umana da sfondo ne diviene soggetto, riflessione straordinaria della d.ssa Fazia nella recensione pubblicata sul sito ufficiale dell’artista Vecchiarino. Se non si ha conoscenza della sua tecnica, si rimane stupefatti degli effetti che le opere raggiungono, nelle forme, atmosfere, luci ed ombre. Non abbandona mai l’armonia anche quando esprime con forza sentimenti e vissuti della donna.

Il fruitore passa da uno sguardo d’insieme alla ricerca del particolare. La stima per la donna va oltre la sua espressione artistica per calarsi nella realtà quotidiana dei rapporti umani del gentil-uomo. Il suo buon giorno social era sempre accompagnato da una immagine stupenda di rosa. Invito implicito a contemplare e condividere la meraviglia del creato. Riservato e cortese sarà dagli amici e dal mondo dell’arte compianto.

Ricordo dell’artista Leonardo Vecchiarino a cura di Anna Piano