"Nulla di straordinario alle nostre orecchie, non foss'altro per la conferma di dettagli inquietanti: presenze illegittime e di soggetti ambigui (e non qualificati per farlo) in riunioni di giunta, conflitti d'interesse, consiglieri di maggioranza che si confermano null'altro che degli "yesman", snaturamento del sistema democratico in città."