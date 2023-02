Rapina con spranga e coltello in farmacia a Mantova, 2 cerignolani arrestati

MANTOVA, 03/02/2023 – (vocedimantova.it) Dopo i due che sono entrati a volto coperto per fare la rapina in una farmacia, è finito in manette anche il terzo uomo, quello che faceva da palo aspettando i complici all’esterno al volante di un’auto a motore acceso.

Tre arresti per tentata rapina e il sospetto per un altro colpo, in quel caso andato a segno, commesso una decina di giorni prima. È il bilancio provvisorio dell’operazione della Squadra Mobile di Mantova, i cui agenti hanno bloccato nella serata di martedì scorso tre malviventi che avevano preso di mira la farmacia comunale di Mottella. Ad entrare con il volto coperto armati di spranga e coltello, sono stati V. L. , 21 anni, e suo fratello S. L., 22 anni, entrambi di Cerignola, provincia di Foggia.

A coprire loro le spalle facendo da palo era invece S. K., 26enne rumeno residente a Villimpenta. Tutti incensurati e tutti finiti in carcere dove resteranno per ora, dopo essersi avvalsi della facoltà di non rispondere ieri davanti al gip che ne ha convalidato gli arresti disponendo la custodia cautelare in carcere. Secondo gli investigatori della Squadra Mobile cittadina, i tre sarebbero fortemente sospettati per un’altra rapina, in quel caso andata a segno, ai danni della farmacia Lorenzin di Stradella avvenuta lo scorso 20 gennaio. vocedimantova.it