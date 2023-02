Via libera ai lavori sulla SS89 Garganica tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia

FOGGIA, 03/02/2023 – Via libera a oltre 1,4 miliardi di euro destinati ad opere immediatamente cantierabili.

Si tratta di risorse disponibili dopo che la Corte dei conti ha registrato la delibera Cipess del 27 dicembre scorso, con la quale è stato approvato l’aggiornamento 2022 del Contratto di programma ANAS (del valore di 4,5 mld), rendendo così utilizzabili le risorse per emanare i bandi.

6 cantieri, 4 Regioni interessate: Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia.

“Vogliamo far ripartire i cantieri e sbloccare opere. Non ci fermeremo”, ha commentato con soddisfazione il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Dettaglio della ripartizione delle risorse:

Puglia

– due tratti della SS. n. 16 Adriatica (gli interventi per il recupero funzionale della tangenziale ovest di Foggia e dell’innesto, 1° lotto, della Foggia-Cerignola;

i lavori di adeguamento del tratto compreso tra San Severo e Foggia.

– i progetti per la SS. n. 89 Garganica che prevedono la razionalizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e la realizzazione dell’asta di collegamento tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia, 1° stralcio Manfredonia – aeroporto militare di Amendola. Tre cantieri per un totale di quasi 407 milioni di euro sono pronti a partire in Puglia.

Calabria

– realizzazione della Trasversale delle Serre.

Sicilia

– lavori della SS. n. 626 e n. 115, relativi ai lotti 7 e 8 di completamento della tangenziale gelese.

Lazio

– sistema infrastrutturale di collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte – tratta Monte Romano est – Civitavecchia