MANFREDONIA (FOGGIA) – Era dai tempi di Daniele Alesini, l’indimenticabile medico di Foligno, che non si celebrava una vittoria a L’eredità.

Ad interrompere il lungo filone negativo ci ha pensato Giuseppe, concorrente di Manfredonia, il quale è diventato ufficialmente il secondo campione con portafogli dell’edizione 2024 di questa trasmissione.

Dopo averci provato a lungo, collezionando tre sfortunate Ghigliottine, ecco che finalmente il concorrente è riuscito a spuntarla grazie ad una parola che cade a pendant con il periodo di febbraio.

Tuttavia, prima di arrivare a brindare con le Professoresse, Giuseppe si è ritrovato ad affrontare degli avversari scaltri e preparati.

Rispetto alle altre serate, Giuseppe è riuscito a non dimezzare eccessivamente il montepremi di partenza.

Da 170 mila è sceso a 85 mila euro. Le parole sul tabellone erano le seguenti: “Mettere – Carta – Parole – Camera – Amante”.

Dall’osservazione di Marco Liorni, il campione stava per scrivere ma poi si è ritratto.

Giuseppe infatti, ha ammesso di essersi ritagliato del tempo in più per riflettere con attenzione ma alla fine si è lasciato persuadere dalla parola “MUSICA”.

Mettere la musica, il pane carasau sardo è detto “la carta da musica”, le parole della musica, la musica da camera e, infine, amante della musica.

Inizialmente il conduttore ha cercato di tenere sulle spine il concorrente foggiano, ma poi alla fine gli ha dato la bella notizia: «Stasera, quando vai a scartare non c’è scritto “Ritenta. Sarai più fortunato”.

Stasera su quella che scarti c’è scritto MUSICA». Giuseppe si è mostrato abbastanza contento per la vincita conquistata, ed ha festeggiato il lieto evento brindando insieme alle Professoresse. Riuscirà a fare il bis?

Giuseppe è impiegato presso il settore del marketing, precisamente “digital marketing”, ma è anche un account manager.

Tra le sue passioni non mancano il mondo dei fumetti e le feste. In una delle puntate de L’Eredità, Giuseppe ha fatto sapere che l’ultima festa a cui ha preso parte si è tenuta poche settimane fa, a casa sua, ed era il suo compleanno: «Eravamo 25 in 50 metri quadrati, per fortuna non ci hanno denunciato».