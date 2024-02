FOGGIA – A fine gara parla mister Cudini che analizza la partita complimentandosi con i suoi ragazzi anche con gli ultimi arrivati.

“Ci possono dare una mano tutti quelli che abbiamo preso. Alcuni hanno giocato con costanza in campionato, altri meno ma non saranno da meno.

Non meritavamo di andare sotto. Abbiamo tenuto troppo la palla, dovevamo farla scivolare di più sui laterali.

Abbiamo avuto la fortuna di avere la superiorità numerica ma non siamo stati bravi a finalizzare le occasioni avute”.

Alla domanda su calciatori come Schenetti non in lista, Cudini risponde “Per ora è fuori. E’ in lista di partenza”.