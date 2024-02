Manfredonia. La Gradinata Est Manfredonia, con un comunicato stampa intitolato “Tarantella Sipundine”, alza la voce chiedendo chiarezza e trasparenza sulla decisione di disputare la partita tra Manfredonia e Paganese a porte chiuse. I tifosi esprimono il loro disappunto riguardo a una scelta che considerano ingiustificata, sottolineando il precedente della partita contro il Fasano come motivo di grande preoccupazione.

La scorsa partita casalinga, vissuta senza la calorosa presenza dei tifosi, ha suscitato interrogativi legittimi all’interno della comunità sportiva.

“La domanda fondamentale è: cosa è accaduto in soli 15 giorni da quando il Miramare ha riaperto le porte ai tifosi? Questa rapida inversione di tendenza ha generato confusione e sconcerto tra i sostenitori della squadra locale”.

Il comunicato solleva una serie di domande puntuali che mettono in luce le incertezze della situazione. Le ipotesi di prefiltraggi non a norma o documentazioni incomplete vengono avanzate, ma la richiesta principale è capire il motivo di questa inversione di rotta così repentina. La politica della riapertura parziale viene suggerita come possibile soluzione, ma i tifosi si interrogano sul perché questa opzione non sia stata presa in considerazione.

L’investimento di risorse finanziarie dalle casse comunali per rendere agibile il Miramare amplifica il senso di frustrazione dei tifosi, che si chiedono se tutti gli sforzi profusi abbiano portato a una soluzione effettiva. La sensazione di surrealtà di fronte a questa situazione è palpabile nel comunicato, che esprime chiaramente la stanchezza di fronte alle “mezze verità” e il senso di mortificazione causato dall’attuale stato di cose.

La minaccia di scendere in piazza per chiedere a gran voce la riapertura del Miramare è un segnale chiaro della determinazione e dell’insoddisfazione dei tifosi. La richiesta di motivazioni dettagliate da parte degli addetti ai lavori, soprattutto da parte della società Manfredonia Miramare e del Comune di Manfredonia, è formulata con fermezza.

Il Miramare, considerato un bene pubblico, è stato, secondo i tifosi, sottratto alla comunità sipontina, che ora chiede “giustizia e chiarezza in questa vicenda che sta scuotendo gli animi della città”.