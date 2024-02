Avvocati indagati: "Il Tribunale della libertà - in accoglimento dei ricorsi depositati - aveva ritenuto per molti inesistenti gli indizi di colpevolezza."

Manfredonia. “Riteniamo necessario – come avvocati della maggior parte dei dipendenti ed lsu condannati dalla Corte dei Conti – specificare quanto segue: nessuno dei nostri assistiti è stato oggetto di una sentenza di condanna penale. Per tutti è stato dichiarato il non doversi procedere per prescrizione perché il processo ha avuto tempi di svolgimento lunghissimi.

Il Tribunale della libertà – in accoglimento dei ricorsi depositati – aveva ritenuto per molti inesistenti gli indizi di colpevolezza. I testi sentiti nel processo penale non sono stati in grado di fornire elementi a carico.

La sentenza della Corte dei conti è, quindi, fondata su presunzione e verrà impugnata. Errato è quindi affermare che i nostri assistiti erano al bar o in altri luoghi e che dovranno risarcire il Comune di Manfredonia”.

Lo dichiarano in esclusiva a StatoQuotidiano gli avvocati Innocenza Starace e Pasquale Aulisa del foro di Foggia.

La vicenda riguarda la notizia che 19 persone, tra dipendenti comunali e lavoratori socialmente utili, sono tenuti a risarcire il Municipio di Manfredonia con una somma superiore agli 80mila euro. La decisione è stata presa dai giudici della Corte dei Conti, con il presidente Pasquale Daddabbo, il relatore Carlo Picuno e a latere Rossana Decorato, i quali hanno ordinato un consistente risarcimento a titolo di danno all’immagine, imputando l’assenteismo agli accusati.

L’indagine condotta dai giudici contabili si riferisce a un periodo compreso tra dicembre 2013 e febbraio 2014. In quel periodo, la procura della Repubblica di Foggia avviò indagini e ottenne un’ordinanza di custodia cautelare. Tuttavia, il processo penale si è concluso lo scorso febbraio con una sentenza di non luogo a procedere a causa della prescrizione.

Nonostante ciò, la procura della Corte dei Conti ha deciso di contestare comunque le richieste risarcitorie, aggiungendo il danno all’immagine nei confronti dell’ente municipale di Manfredonia. Il collegio ha ribadito che “la sentenza di prescrizione nel processo penale… non ha alcuna efficacia vincolante nel procedimento per danno erariale”.

Secondo le contestazioni, i dipendenti sono accusati di entrare e uscire dagli uffici comunali di Manfredonia senza timbrare il cartellino. La polizia giudiziaria ha installato una telecamera presso l’apparecchio marcatempo all’ingresso del civico 8/7 di via Orto Sdanga e una seconda telecamera in un’altra sede.

