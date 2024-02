L’intervista odierna di EXKLUSIV (I PARTE) è con Angelo Riccardi, già sindaco di Manfredonia (dal 2010 al 2019, in quota PD), dal marzo 2023 Consigliere del presidente Emiliano per la task force occupazione e politiche del lavoro in Puglia.

Tematiche.

Attualità: gli incrementi della TARI, la gestione dell’ASE SpA di Manfredonia, partecipata al 100% – in house – del Comune, occupantesi del servizio di igiene urbana.

Lo scorso 30 gennaio 2024 c’è stata un’importante conferenza del gruppo regionale di Fratelli d’Italia: “In Puglia abbiamo una TARI fra le più alte d’Italia per colpa alle politiche scellerate di Emiliano. Il centrosinistra ha deciso di non investire nell’impiantistica a tempo dovuto. Oggi c’è un monopolio da parte dei privati che impongono un prezzo ai comuni”. “È un paradosso che pagheranno più tasse quei Comuni dove la raccolta differenziata è su percentuali sopra il 70%, perché conferire una tonnellata di rifiuto organico costa più dell’equivalente di indifferenziato”. E’ realmente così?

Intanto, per Manfredonia, l’attuale A.D. Massimo Leone ha smentito incrementi vertiginosi della TARI. Ha parlato di un massimo di 5 euro per un’utenza di 100 metri quadri.

Riccardi è stato spesso critico sulla gestione dell’ASE, in questi anni, in primis contro l’ex AU Raphael Rossi. Ha scritto che “dal 2018 – € 10.591.000,00 prelievo TARI a carico dei cittadini (Giunta Riccardi) al 2023 (€ 11.935.138,99 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐓𝐀𝐑𝐈 𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 (𝐆𝐢𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐑𝐨𝐭𝐢𝐜𝐞) – la TARI è aumentata di €1.344.138,99, mentre il servizio ha registrato un calo nella percentuale di raccolta differenziata e si è dimostrato inefficace e disorganizzato come mai in passato, con conseguenze evidenti di una città completamente abbandonata”.

Il punto dalla gestione dell’ASE alla Tari, dalla differenziata alle assunzioni nella partecipata.

Nel luglio 2023, Riccardi ha espresso perplessità in merito alle 8 assunzioni “non previste, né autorizzate”, comunicate dalla stessa ASE, oltre alle 15 unità previste nel progetto approvato.

Ora, il Comune è tenuto a fornire, annualmente, gli indirizzi per la programmazione del personale (non risulta alcun indirizzo fornito dallo stesso Comune di Manfredonia nel 2021, 2022 e 2023”), mentre ASE – partecipata 100% in house – è tenuta all’osservanza di tutte le disposizioni legislative in merito agli affidamenti ed all’assunzione del personale.

“Ulteriori assunzioni sono da considerarsi costi aggiuntivi e strutturali senza i dovuti provvedimenti propedeutici e necessari a determinarne un ulteriore costo, anche alla luce del limitato periodo temporale del contratto e l’incertezza del servizio”, dice Riccardi.

Di recente, abbiamo analizzato il caso di ex dipendenti esclusi da ASE in favore di altri privati seppur senza esperienza e successivi nelle graduatorie di riferimento. Il tutto ricordando come ASE SpA è sotto organico, mentre la città spesso è sporca.

VICENDA MIRAMARE DI MANFREDONIA – IL COMUNE IMPEGNA 70MILA EURO, PERCHE’?

Con determina di fine anno ( 2046 del 22/12/2023, a firma dell’ing. Giuseppe Di Tullo), il Comune di Manfredonia – attualmente in fase commissariale – ha aggiudicato i lavori di fornitura e posa in opera di pannelli di recinzione presso il “Miramare”, all’impresa Nunziante Geom. Filippo di Foggia, per un importo di € 70.000,00 al netto del ribasso d’asta, a seguito di procedura di trattativa diretta (…) ai sensi di legge.

Ora, il Comune di Manfredonia il 29 ottobre 2021 sottoscriveva con Manfredonia Calcio 1932 Società Sportiva Dilettantistica a.r.l. la Concessione per la valorizzazione e la gestione del “Miramare”.

Il 13 aprile 2023 la Concessionaria comunicava la scissione societaria e la costituzione della nuova società beneficiaria “SSD Manfredonia Miramare arl”.

PANNELLI DI RECINZIONE. Va analizzato come (fonte: vigilfuoco.it) (“Testo coordinato del DM 18 marzo 1996. Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” – “Art. 8-bis Aree di sicurezza e varchi” – IL TESTO) che “Nel rispetto del dimensionamento e della finalità delle vie di uscita, oltre a quanto previsto dall’art. 8, devono essere realizzate, a cura della società utilizzatrice dell’impianto, in accordo con il proprietario dello stesso (COMUNE.NDR), aree di sicurezza in cui devono essere ammessi solo i titolari di regolare titolo di accesso all’impianto”.

Quanto indicato contrasta con parte della determina dirigenziale del Comune di Manfredonia con la quale sono stati affidati gli interventi. In ogni modo, resta la pubblicazione della determina, l’affidamento dei lavori e l’impegno di spesa a carico della collettività (70MILA EURO).