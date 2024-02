Foggia. L’attività della Sanitaservice, caratterizzata da un “rapporto di servizio qualificato con l’ente pubblico”, è ora sotto la giurisdizione della Corte dei Conti, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite civili della Cassazione.

Questa decisione ha portato all’annullamento della sentenza di marzo 2023, con cui la sezione centrale d’appello della giustizia contabile aveva revocato la condanna al risarcimento pronunciata nel 2019 nei confronti dell’ex amministratore unico della Sanitaservice di Foggia, Antonio Di Biase, condannato a pagare personalmente 480.000 euro per spese ritenute eccessive.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.

La pronuncia della Cassazione è intervenuta a seguito del ricorso presentato dal sostituto procuratore generale presso la Corte dei Conti, l’avvocato generale Renato Finocchi Ghersi, interessato a difendere la giurisdizione che in appello era venuta meno.

I giudici contabili avevano argomentato che fino al 2017, nello statuto della Sanitaservice, mancavano i presupposti giuridici per considerarla una società in-house secondo la definizione della Corte di giustizia europea. Tuttavia, la Cassazione ha ribaltato questa interpretazione, sostenendo che la società va considerata in-house fin dal giorno della sua costituzione.

La Cassazione ha evidenziato che la Asl è il socio unico della Sanitaservice e che quest’ultima opera per la Asl. Inoltre, ha sottolineato l’esistenza di un “controllo analogo” della Asl sulle decisioni strategiche della Sanitaservice. Questo cambio di prospettiva riporta il caso alla sentenza iniziale, basata sulle indagini dell’ex vice-procuratore regionale Pierpaolo Grasso. Queste indagini avevano accertato che, tra il 2011 e il 2016, Di Biase si era autoliquidato aumenti di stipendio, acconti illegittimi sul trattamento di fine mandato e 112.000 euro per spese di rappresentanza non riconducibili alle finalità socio-assistenziali della Sanitaservice.

Nonostante il sequestro conservativo eseguito nei confronti di Di Biase, è previsto un nuovo giudizio di appello in sede contabile. L’ordinanza delle Sezioni Unite serve anche come monito per le altre Asl, evidenziando la necessità di maggiore trasparenza nelle attività delle Sanitaservice, spesso considerate sistemi opachi per soddisfare interessi sindacali o politici. La Procura regionale della Corte dei Conti sta attualmente indagando sugli aspetti legati alla gestione del personale, inclusi sprechi derivati da affidamenti e promozioni senza logica, che generano aumenti ingiustificati di spese.