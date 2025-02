Okafor verso il Napoli: accordo raggiunto, ora si tratta con il Milan

Il Napoli ha compiuto un importante passo avanti per Noah Okafor, superando la concorrenza dell’Atalanta e trovando un accordo con l’attaccante svizzero. Ora resta da definire la formula del trasferimento con il Milan, con la possibilità di un prestito con diritto di riscatto.

Il club partenopeo, però, tiene aperte altre opzioni per il reparto offensivo e potrebbe chiudere l’affare Okafor solo se non riuscisse a finalizzare altre operazioni. Nel frattempo, si è complicata la trattativa per Allan Saint-Maximin, a causa di problemi con il Fenerbahçe nella definizione dei bonus.

L’Atalanta tenta l’affondo per Okafor

Anche l’Atalanta è in corsa per il giocatore, inserendolo nella lista delle alternative per rinforzare l’attacco dopo gli infortuni di Scamacca e Lookman e la cessione di Zaniolo alla Fiorentina. Tuttavia, la prima scelta resta Lorenzo Lucca (Udinese), seguita da Beto (Everton) e dallo stesso Okafor.

Perché il Napoli punta su Okafor

L’attaccante classe 2000, approdato al Milan nel 2023, ha collezionato 52 presenze e 7 gol in rossonero. Antonio Conte lo vede come un elemento chiave per la sua versatilità, essendo in grado di giocare sia da esterno che da centravanti. Se il Napoli non chiuderà altre trattative, l’affare con il Milan potrebbe concretizzarsi rapidamente.

