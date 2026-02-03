CERIGNOLA – Un tir adibito al trasporto di carne e generi alimentari è stato assaltato nella notte lungo l’autostrada A16, nei pressi dell’uscita di Cerignola, in provincia di Foggia. L’episodio si è verificato mentre il mezzo pesante percorreva il tratto autostradale in direzione non ancora precisata.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni investigative, il camion sarebbe stato bloccato da un commando che, per costringere l’autista a fermarsi, avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita dai colpi.

Il conducente del tir è stato successivamente aggredito, picchiato e sequestrato. L’uomo è stato rilasciato poco dopo a breve distanza dal luogo dell’assalto, nei pressi del casello di Cerignola Est sull’autostrada A14. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in ospedale per accertamenti e cure mediche.

Del mezzo pesante, al momento, non vi è alcuna traccia. Le indagini sono in corso e sono affidate agli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Trani, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili.