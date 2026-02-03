Edizione n° 5966

BALLON D'ESSAI

"SESSO CON 15ENNE" // Prof arrestato per atti sessuali con una studentessa di 15 anni: la denuncia di una madre
3 Febbraio 2026 - ore  08:58

CALEMBOUR

SALERNO PANETTIERE // Salerno, panettiere 61enne ucciso a coltellate: fermato un 33enne
3 Febbraio 2026 - ore  09:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Assalto armato a un tir sull’A16 nel Foggiano: autista sequestrato e picchiato

A16 ASSALTO Assalto armato a un tir sull’A16 nel Foggiano: autista sequestrato e picchiato

Il camion sarebbe stato bloccato da un commando che, per costringere l’autista a fermarsi, avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco

Fonte: forlitoday

Fonte: forlitoday - immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Febbraio 2026
Cerignola // Cronaca //

CERIGNOLA – Un tir adibito al trasporto di carne e generi alimentari è stato assaltato nella notte lungo l’autostrada A16, nei pressi dell’uscita di Cerignola, in provincia di Foggia. L’episodio si è verificato mentre il mezzo pesante percorreva il tratto autostradale in direzione non ancora precisata.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni investigative, il camion sarebbe stato bloccato da un commando che, per costringere l’autista a fermarsi, avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita dai colpi.

Il conducente del tir è stato successivamente aggredito, picchiato e sequestrato. L’uomo è stato rilasciato poco dopo a breve distanza dal luogo dell’assalto, nei pressi del casello di Cerignola Est sull’autostrada A14. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in ospedale per accertamenti e cure mediche.

Del mezzo pesante, al momento, non vi è alcuna traccia. Le indagini sono in corso e sono affidate agli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Trani, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO