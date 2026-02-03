È grave la situazione di un bambino di 8 anni, affetto da una cardiopatia severa, scomparso insieme ai genitori dalla provincia di Varese dalla fine dello scorso anno. L’allarme è stato lanciato dall’avvocata Veronica Ligorio, curatrice speciale nominata dal Tribunale per i Minorenni di Milano per tutelare gli interessi del minore: «Il bambino ha necessità urgente di assumere il farmaco salvavita stabilito dai medici dell’ospedale Del Ponte di Varese. È fondamentale che riprenda immediatamente la terapia». Il piccolo era seguito dai sanitari varesini e aveva effettuato diversi ricoveri nei mesi precedenti alla scomparsa.

Durante i controlli medici, il bambino aveva denunciato maltrattamenti da parte del padre biologico, che non lo aveva mai riconosciuto ufficialmente e che viveva in modo discontinuo con lui e la madre. L’ospedale Del Ponte ha informato la Procura di Busto Arsizio, che ha coinvolto servizi sociali e tribunale per i Minorenni. La situazione è precipitata quando madre e figlio non si sono presentati il 29 dicembre per la somministrazione del trattamento cardiaco: da quel momento risultano irreperibili insieme al padre.

Le ricerche sono attualmente in corso: il tribunale ha emesso un’ordinanza urgente e i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio conducono le indagini. Esiste il sospetto che la famiglia possa essersi recata nel paese d’origine. Come spiega Ligorio, «la madre era sottoposta a un regime di responsabilità genitoriale limitata, che non prevedeva il divieto di espatrio». L’avvocata sottolinea l’urgenza di rintracciare madre e figlio per il benessere del bambino.

Lo riporta open.online.