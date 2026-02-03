Il Carnevale di Manfredonia è pronto a offrire al pubblico un’esperienza ancora più confortevole grazie all’allestimento della tribuna in Piazza Marconi, pensate per consentire agli spettatori di seguire comodamente le Grandi Parate in programma.
ACQUISTO ONLINE: www.ciaotickets.com
BOTTEGHINI AUTORIZZATI MANFREDONIA
– Bar Impero (Piazza Marconi 15)
– Bar Fiore (Via Scaloria 136)
I biglietti prevedono l’assegnazione di posti numerati.
Le Grandi Parate si terranno:
• Domenica 15 febbraio 2026 alle ore 10.30
• Martedì 17 febbraio alle ore 19.00
• Sabato 21 febbraio alle ore 19.00
Il ticket è valido esclusivamente per l’accesso alle tribuna di Piazza Marconi, mentre il percorso delle sfilate e gli altri eventi del Carnevale di Manfredonia sono ad accesso gratuito.
Link alla biglietteria: https://www.ciaotickets.com/it/carnevale-di-manfredonia