Home // Cronaca // Carnevale di Manfredonia, biglietti tribune in Piazza Marconi su Ciaotickets

CARNEVALE MANFREDONIA Carnevale di Manfredonia, biglietti tribune in Piazza Marconi su Ciaotickets

Il Carnevale di Manfredonia è pronto a offrire al pubblico un'esperienza ancora più confortevole

Carnevale di Manfredonia 2025 -immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Il Carnevale di Manfredonia è pronto a offrire al pubblico un’esperienza ancora più confortevole grazie all’allestimento della tribuna in Piazza Marconi, pensate per consentire agli spettatori di seguire comodamente le Grandi Parate in programma.

ACQUISTO ONLINE: www.ciaotickets.com

BOTTEGHINI AUTORIZZATI MANFREDONIA

– Bar Impero (Piazza Marconi 15)

– Bar Fiore (Via Scaloria 136)

I biglietti prevedono l’assegnazione di posti numerati.

Le Grandi Parate si terranno:

• Domenica 15 febbraio 2026 alle ore 10.30

• Martedì 17 febbraio alle ore 19.00

• Sabato 21 febbraio alle ore 19.00

Il ticket è valido esclusivamente per l’accesso alle tribuna di Piazza Marconi, mentre il percorso delle sfilate e gli altri eventi del Carnevale di Manfredonia sono ad accesso gratuito.

Link alla biglietteria: https://www.ciaotickets.com/it/carnevale-di-manfredonia

