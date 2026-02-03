Edizione n° 5966

BALLON D'ESSAI

"SESSO CON 15ENNE" // Prof arrestato per atti sessuali con una studentessa di 15 anni: la denuncia di una madre
3 Febbraio 2026 - ore  08:58

CALEMBOUR

SALERNO PANETTIERE // Salerno, panettiere 61enne ucciso a coltellate: fermato un 33enne
3 Febbraio 2026 - ore  09:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Eventi // Carnevale di Manfredonia. “72ª edizione punta su scuole, creatività e tradizione”

CARNEVALE MANFREDONIA 2026 Carnevale di Manfredonia. “72ª edizione punta su scuole, creatività e tradizione”

Tra gli ospiti annunciati spicca la presenza della showgirl Pamela Prati, che sarà protagonista della mattinata del 15 febbraio

Carnevale di Manfredonia: la 72ª edizione punta su scuole, creatività e tradizione

Carnevale di Manfredonia. "72ª edizione punta su scuole, creatività e tradizione" - ph SQ

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Febbraio 2026
Eventi // Manfredonia //

Manfredonia si prepara a vivere una delle manifestazioni più attese e identitarie della città: il Carnevale di Manfredonia, giunto alla sua 72ª edizione, che quest’anno si presenta con numeri importanti e un forte coinvolgimento del mondo scolastico e associativo.

Tra gli ospiti annunciati spicca la presenza della showgirl Pamela Prati, che sarà protagonista della mattinata del 15 febbraio, portando sul palco eleganza e spettacolo. Grande attesa anche per la Notte Colorata del 21 febbraio, che vedrà protagonista Balla Italia 2000, pronta a far ballare il pubblico con un evento musicale di grande impatto e partecipazione.

ph Biografieonline

 

A illustrarne le principali novità è l’assessore Schiavone, che sottolinea come il vero punto di forza dell’edizione 2025 sia la partecipazione. «Cinque istituti comprensivi – spiega – prendono parte all’organizzazione della manifestazione, coinvolgendo oltre 1200 ragazzi tra scuola dell’infanzia e primaria, insieme a mamme, insegnanti e dirigenti scolastici. Un segnale chiaro di quanto la comunità creda in questo evento».

Il Carnevale, infatti, non è soltanto festa e spensieratezza, ma rappresenta anche tradizione, costume, bellezza e promozione del territorio, valori che da sempre contraddistinguono la storica manifestazione sipontina.

Grande spazio anche alla creatività dei più giovani: saranno sette i gruppi mascherati, un numero superiore rispetto a quello registrato nelle ultime otto edizioni. Gruppi organizzati dagli studenti delle scuole superiori, che dimostrano «capacità organizzativa, autonomia e tanta fantasia», confermando il ruolo centrale delle nuove generazioni nella riuscita dell’evento.

Elemento identitario imprescindibile resta la cartapesta sipontina, protagonista anche quest’anno grazie all’impegno di due associazioni locali, che realizzeranno opere artigianali e due carri allegorici di pregevole manifattura, rinnovando una tradizione che affonda le sue radici nella storia culturale della città.

Un invito alla partecipazione arriva anche dal sindaco di Manfredonia, che si rivolge non solo ai cittadini ma anche ai turisti: «Abbiamo aperto le danze e vi aspettiamo il 15, 17 e 21 qui a Manfredonia. Se non riuscirete a essere presenti, seguiteci e raccontate la bellezza del nostro Carnevale».

Il Carnevale di Manfredonia è pronto ad accendere la città con colori, musica e tradizione: un appuntamento che unisce passato e futuro e che continua a rappresentare uno dei simboli più autentici dell’identità sipontina.

@statoquotidiano

🎭🎙️Carnevale di Manfredonia, Sindaco Domenico La Marca: «Abbiamo aperto le danze e vi aspettiamo il 15, 17 e 21 qui a Manfredonia. Se non riuscirete a essere presenti, seguiteci e raccontate la bellezza del nostro Carnevale» #perte #video #intervista #manfredonia #carnevale

♬ suono originale – StatoQuotidiano.it – StatoQuotidiano.it

@statoquotidiano

🎙️🎭Carnevale di Manfredonia, Assessore Francesco Schiavone: «Grande spazio anche alla creatività dei più giovani, saranno sette i gruppi mascherati, un numero superiore rispetto a quello registrato nelle ultime otto edizioni» perte video intervista manfredonia carnevale

♬ suono originale – StatoQuotidiano.it – StatoQuotidiano.it

Carnevale di Manfredonia: la 72ª edizione punta su scuole, creatività e tradizione
ph SQ

2 commenti su "Carnevale di Manfredonia. “72ª edizione punta su scuole, creatività e tradizione”"

  1. Oltre al Carnevale, interessatevi anche del degrado che regna sovrano in questa stranissima cittadina e dei servizi sanitari offerti ai cittadini comuni mortali.

  2. Caro Sindaco e assessore, voi lo volete chiamare carnevale, ma io continuo a dire che carnevale è quello di Viareggio e Putignano.
    C’era una volta il nostro Carnevale, che voi politici e cartapestai avete debellato lentamente e in un modo indolore.
    Non avete mai pensato di valorizzarlo perché a Manfredonia siamo capaci solo a distruggere ciò che è buono.
    Non avete mai pensato che una manifestazione del genere, porta soldi ai nostri paesani.
    Comunque, ci sono tantissime persone che vanno sia a Putignano che a Viareggio per godersi il VERO CARNEVALE.
    MEDITATE POLITICI, MEDITATE

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO