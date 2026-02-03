Carnevale di Manfredonia: la 72ª edizione punta su scuole, creatività e tradizione

Carnevale di Manfredonia. "72ª edizione punta su scuole, creatività e tradizione" - ph SQ

Manfredonia si prepara a vivere una delle manifestazioni più attese e identitarie della città: il Carnevale di Manfredonia, giunto alla sua 72ª edizione, che quest’anno si presenta con numeri importanti e un forte coinvolgimento del mondo scolastico e associativo.

Tra gli ospiti annunciati spicca la presenza della showgirl Pamela Prati, che sarà protagonista della mattinata del 15 febbraio, portando sul palco eleganza e spettacolo. Grande attesa anche per la Notte Colorata del 21 febbraio, che vedrà protagonista Balla Italia 2000, pronta a far ballare il pubblico con un evento musicale di grande impatto e partecipazione.

A illustrarne le principali novità è l’assessore Schiavone, che sottolinea come il vero punto di forza dell’edizione 2025 sia la partecipazione. «Cinque istituti comprensivi – spiega – prendono parte all’organizzazione della manifestazione, coinvolgendo oltre 1200 ragazzi tra scuola dell’infanzia e primaria, insieme a mamme, insegnanti e dirigenti scolastici. Un segnale chiaro di quanto la comunità creda in questo evento».

Il Carnevale, infatti, non è soltanto festa e spensieratezza, ma rappresenta anche tradizione, costume, bellezza e promozione del territorio, valori che da sempre contraddistinguono la storica manifestazione sipontina.

Grande spazio anche alla creatività dei più giovani: saranno sette i gruppi mascherati, un numero superiore rispetto a quello registrato nelle ultime otto edizioni. Gruppi organizzati dagli studenti delle scuole superiori, che dimostrano «capacità organizzativa, autonomia e tanta fantasia», confermando il ruolo centrale delle nuove generazioni nella riuscita dell’evento.

Elemento identitario imprescindibile resta la cartapesta sipontina, protagonista anche quest’anno grazie all’impegno di due associazioni locali, che realizzeranno opere artigianali e due carri allegorici di pregevole manifattura, rinnovando una tradizione che affonda le sue radici nella storia culturale della città.

Un invito alla partecipazione arriva anche dal sindaco di Manfredonia, che si rivolge non solo ai cittadini ma anche ai turisti: «Abbiamo aperto le danze e vi aspettiamo il 15, 17 e 21 qui a Manfredonia. Se non riuscirete a essere presenti, seguiteci e raccontate la bellezza del nostro Carnevale».

Il Carnevale di Manfredonia è pronto ad accendere la città con colori, musica e tradizione: un appuntamento che unisce passato e futuro e che continua a rappresentare uno dei simboli più autentici dell’identità sipontina.