Home // Cronaca // Carnevale di Manfredonia, nei capannoni dove nascono i giganti di cartapesta (VIDEO)

CARNIVAL TOUR Carnevale di Manfredonia, nei capannoni dove nascono i giganti di cartapesta (VIDEO)

Nuova puntata di Carnival Tour di StatoQuotidiano.it

Carnevale di Manfredonia, nei capannoni dove nascono i giganti di cartapesta - SQ

AUTORE:
Girolamo Romussi
PUBBLICATO IL:
3 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Dentro i capannoni del Carnevale di Manfredonia, tra strutture in ferro, giornali e colla, prendono forma i giganti di cartapesta che animeranno le strade della città. È qui che Carnival Tour, la rubrica di StatoQuotidiano.it dedicata alla festa più amata dai manfredoniani, ha fatto tappa per raccontare il lavoro, la passione e le storie di chi il Carnevale lo costruisce ogni anno, pezzo dopo pezzo.

Tra i protagonisti dell’incontro c’è Maria Grazia Muscatiello, uno dei nomi storici della cartapesta sipontina. Quasi trent’anni di carri allegorici alle spalle, una vita interamente dedicata al Carnevale. Alla domanda su quale sia stato il carro più bello mai realizzato, la risposta arriva con il sorriso e una punta di poesia:
«Quello che farò il prossimo anno».

Un amore per il Carnevale che non si è mai spento e che quest’anno prende forma in un carro dedicato all’amicizia. Un tema che, sebbene pensato anche per i più piccoli, lancia un messaggio chiaro soprattutto agli adulti.
«I bambini sono serissimi sull’amicizia – spiega Muscatiello – dovremmo imparare da loro. È una cosa importante, una cosa vera».

Accanto ai maestri storici, anche nuove realtà continuano a crescere. È il caso del gruppo di Emiliano Della Torre e Lello Leone, tra gli altri, al secondo carro di grandi dimensioni, ma con circa dieci anni di esperienza nel lavoro della cartapesta. «Ci sentiamo ancora dilettanti – raccontano – ma quest’anno stiamo crescendo molto nelle tecniche e nei metodi di lavorazione. L’obiettivo è migliorare sempre».

Il tema scelto per il loro carro è “L’Uomo Orchestra”, ispirato al filo conduttore dell’edizione 2024 del Carnevale, “Musica Maestro”, un omaggio alla musica e alla creatività che caratterizzano la manifestazione.

Spazio anche al lavoro manuale e alle fasi di costruzione dei carri. Mario Di Francesco mostra una delle parti più delicate del processo: la vestizione delle strutture in ferro con carta e cartapesta. «È la fase di modellatura – spiega – si lavora con giornali e nastro carta, poi arriva la cartapesta con la colla. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma ci siamo quasi».

L’appuntamento con il Carnevale di Manfredonia è fissato per il 15, 17 e 21 febbraio, quando i carri allegorici sfileranno per le strade della città. Le associazioni APS 365 Gradi e Non Solo Art invitano cittadini e visitatori a partecipare e vivere da vicino uno degli eventi più identitari del territorio.

Il conto alla rovescia è iniziato: Manfredonia è pronta a riempirsi di colori, musica e cartapesta.

FOTO

