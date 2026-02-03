Edizione n° 5965

Home // Cerignola // Cerignola, Di Toro: «Perlingeri, trattativa sfumata. Scelte coerenti con il progetto»

CERIGNOLA DI TORO Cerignola, Di Toro: «Perlingeri, trattativa sfumata. Scelte coerenti con il progetto»

“Tante volte, quando si inizia un percorso diventa difficile cambiarlo. In questo mercato abbiamo fatto solo operazioni funzionali al progetto economico"

Cerignola, Di Toro: «Perlingeri, trattativa sfumata. Scelte coerenti con il progetto»

Elio Di Toro - ph lacasadic.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Febbraio 2026
Cerignola // Sport //

Elio Di Toro, direttore sportivo dell’Audace Cerignola, parla ad AntennaSud del mercato invernale: “Tante volte, quando si inizia un percorso diventa difficile cambiarlo. In questo mercato abbiamo fatto solo operazioni funzionali al progetto economico. Conosciamo Ruggiero e quello che può dare. Se fosse uscito solamente, senza contopartita, avrei preso un giovane da valorizzare.

Saltata anche la trattativa per Perlingeri, eravamo molto vicini ma non ci siamo trovati per qualche atteggiamento e qualche cavillo. Iurilli è passato in prestito all’Andria. Noi spendiamo, lo abbiamo fatto per coltivare ambizioni insite nei nostri pensieri. In questo momento bisogna seguire una linea precisa, devo creare queste condizioni e non mi sono tirato indietro”.

Lo riporta tuttoc.com.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

