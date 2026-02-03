Edizione n° 5966

Cerignola, furto a Palazzo Fornari: rubata attrezzatura nella zona ristorazione. Bonito: «Oltraggio alla comunità»

FURTO PALAZZO FORNARI Cerignola, furto a Palazzo Fornari: rubata attrezzatura nella zona ristorazione. Bonito: «Oltraggio alla comunità»

Secondo quanto emerso, i malviventi avrebbero sottratto una cucina e un frigorifero, provocando inoltre danni agli infissi

FRANCESCO BONITO, SINDACO DI CERIGNOLA

Redazione
Redazione
3 Febbraio 2026
3 Febbraio 2026
Cerignola // Cronaca //

Furto nella notte a Palazzo Fornari, storico contenitore culturale di Cerignola. L’episodio si è verificato tra sabato 1 e domenica 2 febbraio, quando ignoti si sono introdotti all’interno dell’edificio, colpendo la zona prossimamente destinata alla ristorazione.

Secondo quanto emerso, i malviventi avrebbero sottratto una cucina e un frigorifero, provocando inoltre danni agli infissi. L’ammontare del bottino e dei danneggiamenti è in fase di quantificazione.

Sull’accaduto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, chiamate a ricostruire l’esatta dinamica del furto e a individuare i responsabili.

La condanna del sindaco Bonito

Durissima la reazione del sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, che ha definito l’accaduto «un fatto gravissimo e un vero e proprio oltraggio alla nostra comunità».

«Sono certo – ha dichiarato il primo cittadino – che le forze dell’ordine riusciranno a risalire agli autori di questo gesto spregevole. Come amministrazione comunale siamo quotidianamente impegnati nel contrasto ai fenomeni criminali che colpiscono la città».

Bonito ha inoltre assicurato il pieno sostegno dell’ente locale a tutte le istituzioni coinvolte nel presidio del territorio: carabinieri, polizia, guardia di finanza e operatori della sicurezza, sottolineando l’importanza di un’azione coordinata per rafforzare il controllo e la tutela dei cittadini.

«I colpevoli pagheranno – ha aggiunto – perché questo crimine non può e non deve restare impunito».

Solidarietà alle realtà che gestiscono Palazzo Fornari

Il sindaco ha infine espresso solidarietà piena e incondizionata alle realtà impegnate nella gestione di Palazzo Fornari, in particolare OltreBabele e Art&Fatti, ribadendo la volontà dell’amministrazione di non arretrare di fronte a episodi intimidatori.

«Siamo e saremo al loro fianco – ha concluso Bonito – per rendere Palazzo Fornari uno dei fulcri della vita sociale e culturale del territorio. Non faremo alcun passo indietro davanti a chi si oppone alla crescita civica e culturale della nostra comunità».

Un episodio che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza urbana e sulla tutela dei luoghi simbolo della rinascita culturale della città.

Lo riporta FoggiaToday.it

