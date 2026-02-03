Edizione n° 5965

2 Febbraio 2026

2 Febbraio 2026

Cerignola, Maiuri frena gli entusiasmi: «Salernitana? Decide sempre il campo»

CERIGNOLA MAIURI Cerignola, Maiuri frena gli entusiasmi: «Salernitana? Decide sempre il campo»

All’indomani del successo per 3-1 allo Zaccheria, l’allenatore del Cerignola è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi anche sul prossimo confronto

Cerignola, Maiuri frena gli entusiasmi: «Salernitana? Decide sempre il campo»

Enzo Maiuri - Fonte Immagine: tuttopotenza.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Febbraio 2026
Cerignola // Sport //

All’indomani del successo per 3-1 allo Zaccheria, l’allenatore del Cerignola, Vincenzo Maiuri, è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi anche sul prossimo confronto contro la Salernitana. Un intervento all’insegna della prudenza, con il tecnico che ha voluto mantenere i piedi per terra.

«Non vogliamo fare i fenomeni – ha spiegato Maiuri – i complimenti vanno alla squadra per quanto fatto finora». Nessuna previsione sull’impegno imminente: «Salernitana? Nessun pronostico. In queste partite serve sempre la parola del campo», ha concluso il tecnico gialloblù.

Lo riporta tuttosalernitana.com.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

