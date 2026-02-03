All’indomani del successo per 3-1 allo Zaccheria, l’allenatore del Cerignola, Vincenzo Maiuri, è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi anche sul prossimo confronto contro la Salernitana. Un intervento all’insegna della prudenza, con il tecnico che ha voluto mantenere i piedi per terra.
«Non vogliamo fare i fenomeni – ha spiegato Maiuri – i complimenti vanno alla squadra per quanto fatto finora». Nessuna previsione sull’impegno imminente: «Salernitana? Nessun pronostico. In queste partite serve sempre la parola del campo», ha concluso il tecnico gialloblù.
Lo riporta tuttosalernitana.com.