Home // Il diavolo spettegola // Claudio Lippi rompe il silenzio: «Sono vivo e non sono in terapia intensiva»

CLAUDIO LIPPI Claudio Lippi rompe il silenzio: «Sono vivo e non sono in terapia intensiva»

Claudio Lippi si riaffaccia pubblicamente dopo la controversa puntata di Falsissimo nella quale Fabrizio Corona aveva affermato che il conduttore fosse in fin di vita

Claudio Lippi rompe il silenzio: «Sono vivo e non sono in terapia intensiva»

Claudio Lippi - Fonte Immagine: notizieaudaci.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Febbraio 2026
Il diavolo spettegola //

Claudio Lippi si riaffaccia pubblicamente dopo la controversa puntata di Falsissimo che lo aveva visto protagonista, durante la quale Fabrizio Corona aveva affermato che il conduttore fosse in fin di vita, mostrando una videochiamata dalla presunta terapia intensiva. Il conduttore, con un video sul suo nuovo profilo Instagram, ha chiarito: «Sono vivo e non sono in terapia intensiva».

Il motivo dell’apertura del profilo social, come spiegato da Lippi, è stato soprattutto il supporto e l’insistenza della figlia Federica: «Lo devo fare altrimenti rischio delle pene corporali», ha ironizzato. Il conduttore ha sottolineato di voler utilizzare Instagram per raccontare la sua lunga carriera e riprendere il rapporto con il pubblico, affermando: «Ho una lunga storia da raccontarvi. Se iniziamo oggi, non so se finiamo a Ferragosto».

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Claudio Lippi (@claudiolippireal)

Claudio Lippi ha ribadito la sua volontà di dire la verità e mantenere la dignità, senza adattarsi a logiche che non rispecchiano i suoi principi: «Sono tempi in cui si inventano le cose anziché dire la verità. Io ho un solo credo: il rispetto e la dignità. Non voglio fare la vittima».

Riguardo alla vicenda con Fabrizio Corona, Lippi ha chiarito di non voler prendere le distanze, ma di ringraziarlo per il coraggio dimostrato, pur riconoscendo le sue peculiarità: «Apprezzo e dovreste farlo anche voi. Ho visto che molti hanno aperto una finestrella rendendosi conto che la televisione è uno strumento straordinario, ma non tutto è vero».

Il conduttore ha infine confermato di non avere alcuna intenzione di andare in pensione, puntando a continuare a confrontarsi con il pubblico e a condividere la propria esperienza nella televisione che frequenta da sessant’anni.

Lo riporta fanpage.it.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

