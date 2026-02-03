Edizione n° 5965

Home // BAT // “Cronache dal Fronte Invisibile”: Santoniccolo racconta 41 anni nei Carabinieri

SANTONICCOLO CARABINIERI “Cronache dal Fronte Invisibile”: Santoniccolo racconta 41 anni nei Carabinieri

Un’opera che ripercorre oltre 41 anni di servizio, di cui 30 trascorsi a Barletta, con l’intento dichiarato di dare voce a un fronte spesso ignorato

“Cronache dal Fronte Invisibile”: Santoniccolo racconta 41 anni nei Carabinieri

Saverio Santoniccolo - Fonte Immagine: barlettaviva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Febbraio 2026
BAT // Cronaca //

«Sembra una serie poliziesca americana, ma le vicende narrate sono reali». Così il dottor Giuseppe Volpe, già Procuratore della Repubblica di Bari, introduce nella prefazione “Cronache dal Fronte Invisibile – Storie di vita vissuta”, il libro di Saverio Santoniccolo, Luogotenente in carica speciale dei Carabinieri, oggi in congedo. Un’opera che ripercorre oltre 41 anni di servizio, di cui 30 trascorsi a Barletta, con l’intento dichiarato di dare voce a un fronte spesso ignorato, quello dell’impegno quotidiano delle forze dell’ordine lontano dai riflettori.

Il volume sfugge a una classificazione univoca. È racconto storico, perché ricostruisce l’insediamento e la crescita della criminalità organizzata nel territorio di Barletta. È autobiografia, perché attraversato dal ricordo del giuramento pronunciato con fermezza ma con l’anima carica di emozione. Ed è cronaca giudiziaria, arricchita da episodi e dettagli inediti che restituiscono tutta la durezza di quegli anni.

Tra le pagine emergono eventi che hanno segnato profondamente la memoria collettiva: dalla strage di San Marco in Lamis, in cui persero la vita un boss mafioso e due agricoltori innocenti, fino al ritrovamento del corpo di Graziella Mansi, avvenuto il 19 agosto 2000 nei pressi di Castel del Monte, ad Andria. Storie che riportano il lettore al cuore di indagini complesse e di drammi umani spesso rimasti sullo sfondo.

Il libro si articola in 14 capitoli, 14 storie di vita vissuta raccontate con uno stile asciutto ed essenziale. Racconti che non cercano l’effetto spettacolare, ma che lasciano un segno profondo, restando a lungo nella memoria di chi legge.

Lo riporta telesveva.it.

