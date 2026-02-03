Ecco il Carnevale! Pamela Prati e Balla Italia 2000 ospiti del Carnevale di Manfredonia (FOTO VIDEO)

Manfredonia è pronta a tornare a vibrare al ritmo della sua manifestazione più identitaria. È stata presentata ufficialmente questa mattina, presso l’Infopoint Turistico di Piazzetta Mercato 9, la 72ª edizione del Carnevale Storico di Manfredonia, appuntamento simbolo della città sipontina che anche nel 2026 promette spettacolo, musica e tradizione.

Nel corso della conferenza stampa, svoltasi oggi alle ore 10.00, sono stati svelati il programma ufficiale, il tema dell’edizione, gli ospiti e le principali novità artistiche che accompagneranno uno degli eventi più attesi dell’anno, capace di richiamare migliaia di visitatori da tutta la Puglia e non solo.

Il tema scelto per il 2026, evocativo e coinvolgente, punta ancora una volta a esaltare l’anima musicale e creativa del Carnevale sipontino, confermando la vocazione della manifestazione a trasformare Manfredonia in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove tradizione e innovazione convivono in un mix di colori, suoni e performance.

Le date da segnare in agenda sono 15, 17 e 21 febbraio 2026, giorni in cui la città sarà attraversata da sfilate, maschere, musica e iniziative collaterali, rafforzando il ruolo del Carnevale come uno degli eventi culturali e turistici più rappresentativi del territorio.

Tra gli ospiti annunciati spicca la presenza della showgirl Pamela Prati, che sarà protagonista della serata del 15 febbraio, portando sul palco eleganza e spettacolo. Grande attesa anche per la Notte Colorata del 21 febbraio, che vedrà protagonista Balla Italia 2000, pronta a far ballare il pubblico con un evento musicale di grande impatto e partecipazione.

