Edizione n° 5966

BALLON D'ESSAI

"SESSO CON 15ENNE" // Prof arrestato per atti sessuali con una studentessa di 15 anni: la denuncia di una madre
3 Febbraio 2026 - ore  08:58

CALEMBOUR

SALERNO PANETTIERE // Salerno, panettiere 61enne ucciso a coltellate: fermato un 33enne
3 Febbraio 2026 - ore  09:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Ecco il Carnevale! Pamela Prati e Balla Italia 2000 ospiti del Carnevale di Manfredonia (FOTO VIDEO)

CARNEVALE MANFREDONIA Ecco il Carnevale! Pamela Prati e Balla Italia 2000 ospiti del Carnevale di Manfredonia (FOTO VIDEO)

Il tema scelto per il 2026, evocativo e coinvolgente, punta ancora una volta a esaltare l’anima musicale e creativa del Carnevale sipontino

Ecco il Carnevale! Pamela Prati e Balla Italia 2000 ospiti del Carnevale di Manfredonia (FOTO VIDEO)

Ecco il Carnevale! Pamela Prati e Balla Italia 2000 ospiti del Carnevale di Manfredonia (FOTO VIDEO) PH STATOQUOTIDIANO.IT

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
3 Febbraio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia è pronta a tornare a vibrare al ritmo della sua manifestazione più identitaria. È stata presentata ufficialmente questa mattina, presso l’Infopoint Turistico di Piazzetta Mercato 9, la 72ª edizione del Carnevale Storico di Manfredonia, appuntamento simbolo della città sipontina che anche nel 2026 promette spettacolo, musica e tradizione.

Nel corso della conferenza stampa, svoltasi oggi alle ore 10.00, sono stati svelati il programma ufficiale, il tema dell’edizione, gli ospiti e le principali novità artistiche che accompagneranno uno degli eventi più attesi dell’anno, capace di richiamare migliaia di visitatori da tutta la Puglia e non solo.

Il tema scelto per il 2026, evocativo e coinvolgente, punta ancora una volta a esaltare l’anima musicale e creativa del Carnevale sipontino, confermando la vocazione della manifestazione a trasformare Manfredonia in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove tradizione e innovazione convivono in un mix di colori, suoni e performance.

Le date da segnare in agenda sono 15, 17 e 21 febbraio 2026, giorni in cui la città sarà attraversata da sfilate, maschere, musica e iniziative collaterali, rafforzando il ruolo del Carnevale come uno degli eventi culturali e turistici più rappresentativi del territorio.

Tra gli ospiti annunciati spicca la presenza della showgirl Pamela Prati, che sarà protagonista della serata del 15 febbraio, portando sul palco eleganza e spettacolo. Grande attesa anche per la Notte Colorata del 21 febbraio, che vedrà protagonista Balla Italia 2000, pronta a far ballare il pubblico con un evento musicale di grande impatto e partecipazione.

fotogallery statoquotidiano

Ecco il Carnevale! Pamela Prati e Balla Italia 2000 ospiti del Carnevale di Manfredonia (FOTO VIDEO)
Ecco il Carnevale! Pamela Prati e Balla Italia 2000 ospiti del Carnevale di Manfredonia (FOTO VIDEO) PH STATOQUOTIDIANO.IT

2 commenti su "Ecco il Carnevale! Pamela Prati e Balla Italia 2000 ospiti del Carnevale di Manfredonia (FOTO VIDEO)"

  2. Viene a prendersi un po’ di soldi, che ne abbiamo tanti…e visto anche che ormai non fa più niente…
    E i polli abboccano….

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO