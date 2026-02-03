Edizione n° 5966

3 Febbraio 2026 - ore  08:58

3 Febbraio 2026 - ore  09:51

Ex Ilva, richiesta di proroga della Cigs per 4.450 lavoratori

EX ILVA Ex Ilva, richiesta di proroga della Cigs per 4.450 lavoratori

Alla base della richiesta vi è la temporanea cessazione delle attività degli altiforni 1 e 2 e la fermata parziale delle batterie di cokefazione per interventi di manutenzione

Ex Ilva, il Tar di Lecce non sospende l’Aia: si andrà al giudizio di merito

Ex ILVA - ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Febbraio 2026
Cronaca

TARANTO – Acciaierie d’Italia ha presentato al Ministero del Lavoro un’istanza per l’autorizzazione alla proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) per un massimo di 4.450 lavoratori del gruppo. La richiesta, nell’ambito della gestione commissariale, decorre dal 1° marzo 2026 e avrà una durata di 12 mesi.

Il numero più elevato di lavoratori coinvolti riguarda lo stabilimento di Taranto, con 3.803 addetti: 2.559 operai, 801 impiegati e quadri, 403 intermedi. Le sospensioni interesseranno anche gli altri siti del gruppo: 280 lavoratori a Genova, 170 a Novi Ligure, 78 a Racconigi, 42 a Marghera, 42 a Milano, 20 a Paderno e 15 a Legnaro.

Alla base della richiesta vi è la temporanea cessazione delle attività degli altiforni 1 e 2 e la fermata parziale delle batterie di cokefazione per interventi di manutenzione. Lo stabilimento di Taranto resterà comunque operativo attraverso l’altoforno 4.

Secondo quanto indicato nell’istanza, l’avvio progressivo degli impianti non consentirà un immediato incremento della produzione, attualmente stimata tra 1,5 e 1,8 milioni di tonnellate di acciaio all’anno. Un livello ritenuto insufficiente a coprire i costi fissi e tale da rischiare un ulteriore aggravamento dello squilibrio finanziario della società.

Le sospensioni riguarderanno personale diretto e indiretto e saranno gestite con il criterio della rotazione, al fine di contenere l’impatto economico sui lavoratori. Il provvedimento coinvolgerà tutti i siti del gruppo in proporzione ai rispettivi volumi produttivi.

Acciaierie d’Italia ha infine confermato l’impegno alla formazione continua del personale e ha chiesto l’avvio urgente del confronto con le organizzazioni sindacali, passaggio necessario per il completamento della procedura prevista dalla normativa vigente.

