Foggia, auto rubata a un medico di guardia: a rischio l’assistenza a Zapponeta

Ferma condanna da parte dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Foggia per il grave atto criminoso avvenuto nella notte ai danni dell’autovettura di un medico in servizio presso la sede di Continuità Assistenziale di Zapponeta.

Il furto, definito dall’Ordine come “ignobile e proditorio”, non ha colpito soltanto il professionista sanitario, ma ha messo seriamente a rischio l’intera popolazione del piccolo centro della provincia foggiana. L’impossibilità per il medico di raggiungere le abitazioni dei pazienti ha infatti compromesso la regolare erogazione dell’assistenza sanitaria in caso di urgenza.

«Si tratta di un episodio di estrema gravità – sottolinea l’Ordine – che evidenzia ancora una volta la crescente mancanza di condizioni minime di sicurezza nelle sedi di Continuità Assistenziale, soprattutto in quelle in cui opera un solo medico per turno».

Una situazione che, secondo l’Ordine dei Medici, non può più essere ignorata. Da qui l’auspicio che si giunga al più presto a una riorganizzazione del servizio a livello regionale, in grado di garantire maggiore tutela ai professionisti sanitari e continuità dell’assistenza ai cittadini.

Il comunicato è stato diffuso il 3 febbraio 2026 ed è firmato dal presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Foggia, dottor Pierluigi N. De Paolis.