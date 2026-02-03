Il presidente del Foggia, Gennaro Casillo, traccia un bilancio del mercato invernale ai microfoni di Antennasud, sottolineando l’intensità del lavoro svolto in un periodo limitato. «Liguori era un colpo che volevamo fare e che era necessario – ha dichiarato – abbiamo rilevato la società da appena due settimane e in questo lasso di tempo siamo riusciti a inserire otto giocatori, più di così non era possibile».

Casillo ha spiegato anche la gestione delle partenze: «Alcuni ragazzi hanno chiesto di andare via e abbiamo dovuto gestire le uscite. Il mercato è chiuso, anche se resta la possibilità di intervenire su qualche svincolato, ma possiamo dire di aver centrato tutti gli obiettivi prefissati».

Sul rammarico per alcune mancate operazioni, il presidente ha precisato: «Non ne ho di particolari, se non per qualche singola situazione. Tutti conoscevano il nostro modo di lavorare e sapevano che operare a soli quattordici giorni dalla chiusura del mercato non era semplice, ma credo che siamo riusciti a costruire una rosa competitiva e a fare un buon mercato».

Infine Casillo ha parlato delle operazioni più delicate: «L’operazione più complessa è stata quella legata a Liguori, per via di alcune situazioni concatenate; sono particolarmente orgoglioso dell’arrivo di Tommasini, un giocatore seguito da tempo e nel quale riponiamo grande fiducia. Per quanto riguarda Vasquez, c’è stato un semplice interesse, senza che si arrivasse a qualcosa di concreto».

