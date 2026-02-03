Si chiude con tre nuovi acquisti e sei partenze il mercato invernale del Calcio Foggia 1920. Nella giornata conclusiva, con i patron Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto a Milano, i rossoneri hanno ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Michael Liguori dalla Salernitana, del difensore Riccardo Brosco dal Pescara e del terzino Christian Dimarco dalla Pro Patria.

Contestualmente, il Foggia saluta alcuni giocatori: Sylla ceduto al Latina, Morelli e Winkelmann in prestito al Trapani, Olivieri rientrato al Modena, Felicioli ceduto alla Pro Patria e Agnelli in prestito all’Heraclea.

Acquisti

Michael Liguori si lega al Foggia fino al 30 giugno 2028. Ala destra classe 1999, cresciuto nel settore giovanile del Pescara, ha esordito tra i professionisti con il Campobasso, realizzando 11 gol in 34 presenze. Successivamente al Padova, ha collezionato 29 reti nel triennio culminato con la promozione in Serie B. Nella stagione in corso ha vestito la maglia della Salernitana, con 14 presenze e 2 gol. Liguori ha commentato: «Sono molto felice di arrivare a Foggia, piazza importante e appassionata. Arrivo motivato e pronto a dare il massimo per la squadra».

Riccardo Brosco, difensore centrale classe 1991, ha firmato fino al 30 giugno 2028. Con una lunga carriera tra Serie B e Lega Pro, vanta 369 presenze e 19 gol in Serie B e 101 presenze con 7 reti in Lega Pro. Brosco ha dichiarato: «Arrivo a Foggia con entusiasmo, voglio mettermi in gioco e dare subito il mio contributo per raggiungere l’obiettivo».

Christian Dimarco, terzino classe 2002, arriva dalla Pro Patria a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, vanta esperienze in Serie C con Fiorenzuola, FeralpiSalò, Gubbio e Alcione Milano. Dimarco ha affermato: «Voglio lavorare duramente, giocarmi le mie chance e dare il massimo per questa maglia».

Cessioni

Youssouph Cheikh Sylla al Latina; Gabriele Morelli e Till Winkelmann in prestito al Trapani; Edoardo Olivieri rientra al Modena; Gian Filippo Felicioli ceduto alla Pro Patria; Gerardo Agnelli in prestito all’Heraclea. Il club ha ringraziato tutti i giocatori per impegno, professionalità e contributo alla squadra, augurando loro le migliori fortune sportive e personali.

Lo riporta playnews24.com.