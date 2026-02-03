Il Consiglio comunale di Foggia ha approvato il regolamento per l’istituzione del Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale. La delibera (n. 191, seduta del 3 dicembre 2025) mira a dotare l’ente di una figura indipendente con funzioni di vigilanza, promozione e segnalazione, in un contesto segnato – si legge negli atti – da criticità come sovraffollamento carcerario, carenza di personale sanitario e aumento di episodi di autolesionismo e suicidi.

Nel testo si richiamano i principi costituzionali e internazionali: dall’articolo 27 della Costituzione (finalità rieducativa della pena) alla CEDU sul divieto di trattamenti inumani o degradanti, passando per l’istituzione del Garante nazionale (Dl 146/2013 convertito in legge nel 2014). L’obiettivo dichiarato è rafforzare, a livello locale, il monitoraggio delle condizioni nelle strutture presenti sul territorio, promuovendo tutela della dignità, salute, reinserimento e accesso a opportunità di lavoro e formazione.

La discussione in aula è stata articolata: durante il dibattito si è arrivati a una sospensione e sono stati presentati tre emendamenti. Due sono stati approvati (quello del consigliere Angiola e quello dei consiglieri Strippoli e Quarato), mentre un altro ha incassato parere sfavorevole. Il regolamento è stato quindi adottato nella versione emendata, con la disposizione di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” e trasmissione anche alla Prefettura di Foggia.

La delibera precisa inoltre che l’istituzione del Garante non dovrà comportare modifiche all’assetto organizzativo dell’ente e che gli atti conseguenti saranno predisposti dal Segretario generale d’intesa con i dirigenti.