Edizione n° 5966

BALLON D'ESSAI

VALERIO MEROLA // Valerio Merola: “Sono stato con tremila donne, non mi sono mai innamorato veramente”
2 Febbraio 2026 - ore  09:57

CALEMBOUR

CRANS-MONTANA AURORA // Crans-Montana: Aurora, di San Nicandro, dona i capelli agli ustionati
2 Febbraio 2026 - ore  10:41

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, ordinanza su stabile in via Sapienza: rischio crolli e umidità, proprietari chiamati a intervenire

VIA SAPIENZA Foggia, ordinanza su stabile in via Sapienza: rischio crolli e umidità, proprietari chiamati a intervenire

Lesioni, infiltrazioni e copertura compromessa: il Comune ordina la messa in sicurezza dell’immobile e incarica la Polizia Locale dei controlli.

foggia dall'alto- foggia il Comune

foggia dall'alto- foggia il Comune

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

Un immobile in via Sapienza 55 (ex 57) finisce al centro di un’ordinanza dirigenziale del Comune di Foggia che impone la messa in sicurezza per ragioni di pubblica e privata incolumità. Nel provvedimento si richiama un intervento dei Vigili del Fuoco (segnalazione del settembre 2025) che evidenziava anche la difficoltà di eseguire lavori a causa dell’occupazione da parte di terze persone e del disinteresse di alcuni comproprietari.

Il sopralluogo svolto tra Polizia Locale e tecnici comunali ha fotografato un quadro critico: intonaci e soffitti in pessimo stato con macchie di umidità e infiltrazioni, efflorescenze scure, muffe diffuse e fenomeni di umidità di risalita. All’esterno, viene segnalato un quadro fessurativo con lesione verticale nell’angolo tra via Sapienza e via Speranza, oltre a copertura con teli plastici, vegetazione diffusa e imbarcamento visibile.

Alla luce degli elementi raccolti e dell’avvio del procedimento notificato ai proprietari, l’ordinanza impone che gli interessati provvedano entro 30 giorni dalla notifica alla definitiva messa in sicurezza e al ripristino di condizioni di sicurezza, igiene e salubrità, trasmettendo poi documentazione tecnica attestante l’eliminazione dello stato di pericolo. La Polizia Locale è incaricata di verificare l’esecuzione dell’atto, che viene inoltrato anche ad Avvocatura, Protezione civile, Prefettura e Provincia (Edilizia sismica).

Resta la questione dell’occupazione e dell’operatività degli interventi: l’ordinanza, però, mette nero su bianco la responsabilità dei proprietari rispetto alla tutela dell’incolumità

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO