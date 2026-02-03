Un immobile in via Sapienza 55 (ex 57) finisce al centro di un’ordinanza dirigenziale del Comune di Foggia che impone la messa in sicurezza per ragioni di pubblica e privata incolumità. Nel provvedimento si richiama un intervento dei Vigili del Fuoco (segnalazione del settembre 2025) che evidenziava anche la difficoltà di eseguire lavori a causa dell’occupazione da parte di terze persone e del disinteresse di alcuni comproprietari.

Il sopralluogo svolto tra Polizia Locale e tecnici comunali ha fotografato un quadro critico: intonaci e soffitti in pessimo stato con macchie di umidità e infiltrazioni, efflorescenze scure, muffe diffuse e fenomeni di umidità di risalita. All’esterno, viene segnalato un quadro fessurativo con lesione verticale nell’angolo tra via Sapienza e via Speranza, oltre a copertura con teli plastici, vegetazione diffusa e imbarcamento visibile.

Alla luce degli elementi raccolti e dell’avvio del procedimento notificato ai proprietari, l’ordinanza impone che gli interessati provvedano entro 30 giorni dalla notifica alla definitiva messa in sicurezza e al ripristino di condizioni di sicurezza, igiene e salubrità, trasmettendo poi documentazione tecnica attestante l’eliminazione dello stato di pericolo. La Polizia Locale è incaricata di verificare l’esecuzione dell’atto, che viene inoltrato anche ad Avvocatura, Protezione civile, Prefettura e Provincia (Edilizia sismica).

Resta la questione dell’occupazione e dell’operatività degli interventi: l’ordinanza, però, mette nero su bianco la responsabilità dei proprietari rispetto alla tutela dell’incolumità