Il Comune di Foggia ha autorizzato lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’ATI composta da Consorzio Matrix (coop sociale) e Mondo Nuovo (aps) a garanzia degli obblighi assunti per la gestione dei servizi del Centro Antiviolenza (CAV) dell’Ambito territoriale di Foggia. La cauzione, pari a 5.004,76 euro, era stata costituita tramite polizza fideiussoria rilasciata da SACE BT Assicurazioni.

Il provvedimento ricostruisce l’iter di gara avviato nel 2022: dal capitolato approvato dai Servizi sociali, alla procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fino all’aggiudicazione all’ATI e alla stipula del contratto repertorio n. 11047 del 24 novembre 2022 (CIG 92089000B0). La richiesta di svincolo è stata presentata dal Consorzio con protocollo del 10 dicembre 2025; il Servizio contratti ha quindi richiesto il nulla osta al responsabile del procedimento, ottenendolo il 26 gennaio 2026.

La determinazione autorizza formalmente lo svincolo della garanzia e precisa che l’atto non comporta impegno di spesa, disponendo l’invio al Servizio Archivio e Protocollo per gli adempimenti di competenza. Si tratta, in sostanza, del passaggio amministrativo che chiude la partita della garanzia contrattuale, una volta venuti meno i presupposti per trattenerla.

L’atto è pubblicato all’Albo Pretorio con attestazione del 2 febbraio 2026.