Il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e il relativo Elenco annuale 2026. La deliberazione (seduta del 26 gennaio 2026, n. 2) è stata votata con 23 presenti e votanti: 14 favorevoli e 9 contrari, quindi dichiarata immediatamente eseguibile.

L’atto, proposto dal dirigente del V Settore “Lavori pubblici e Autorizzazioni ambientali”, arch. Michele Prencipe, richiama il quadro del D.Lgs. 36/2023: la programmazione triennale riguarda, in base alle soglie fissate dal Codice, i lavori di importo stimato pari o superiore a 150 mila euro e deve risultare coerente con bilancio e strumenti di programmazione dell’ente. Viene richiamata anche la disciplina dell’allegato I.5, che regola tempi e pubblicità: dopo l’adozione, pubblicazione sul sito, possibilità di osservazioni e approvazione definitiva nei termini previsti.

Nel dispositivo, il Consiglio approva l’intero pacchetto documentale del programma, articolato nelle schede tecniche previste: Scheda A (quadro risorse), Scheda B (opere incompiute), Scheda C (immobili disponibili), Scheda D (elenco interventi), Scheda E (interventi ricompresi nell’elenco annuale) e Scheda F (interventi non riproposti o non avviati).

Dalle schede allegate emerge la dimensione economica complessiva della programmazione: il quadro risorse indica 62.241.395,91 euro nel triennio, con articolazione per annualità (prima, seconda e terza) e con copertura indicata come risorse derivanti da entrate vincolate per legge. Tra le opere incompiute figurano, tra le altre, la strada di collegamento via Di Vittorio–lungomare del Sole, gli impianti sportivi in località Scaloria e l’impianto sportivo polivalente (1° stralcio), con importi e stati di avanzamento riportati nelle tabelle.

Nell’elenco interventi e nell’elenco annuale compaiono opere legate a diversi canali di finanziamento: dal PON Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027 (ad esempio “Cantiere Urbano dell’innovazione” e “Centro Servizi di Comunità”) al CIS Capitanata, passando per interventi su scuole (miglioramenti sismici, prevenzione incendi, impiantistica), mitigazione del rischio idraulico e azioni su mobilità dolce e infrastrutture verdi. Le schede riportano CUP, annualità di avvio delle procedure, responsabili unici e importi stimati per annualità.

La delibera registra anche un passaggio procedurale: i punti relativi a programma lavori, acquisti e alienazioni (punti 2, 3, 4 e 5 dell’ordine del giorno) risultano oggetto di un’unica discussione. Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, l’atto si chiude con l’immediata eseguibilità, aprendo così la fase operativa di pubblicazione e avvio delle procedure programmate.