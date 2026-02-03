Il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, l’atto che definisce le linee strategiche e operative dell’ente e che costituisce base indispensabile per il bilancio di previsione. La deliberazione è arrivata al termine della discussione in aula nella seduta straordinaria del 26 gennaio 2026.
Il provvedimento è stato votato con 23 presenti e 23 votanti: 14 favorevoli e 9 contrari. Tra i contrari risultano, tra gli altri, i consiglieri Di Bari, Di Staso, Galli, Marasco, Palumbo, Rinaldi Libera Liliana, Ritucci, Tasso e Totaro. Nella stessa seduta l’assise ha anche dichiarato l’atto immediatamente eseguibile, con identica votazione (14 favorevoli, 9 contrari).
Nel testo si richiama il quadro normativo del TUEL (artt. 151 e 170) e il principio contabile applicato della programmazione: il DUP viene presentato dalla Giunta e deliberato dal Consiglio, con una sezione strategica legata al mandato e una sezione operativa coerente con l’orizzonte del bilancio. L’amministrazione dispone inoltre la pubblicazione del DUP sul sito del Comune, sezione Amministrazione trasparente – Bilanci.
A cura di Michele Solatia.
Su un articolo del 30/1/2026 – ad oggetto il DUP si leggono le cose fatte, (sarebbe stato il caso di dire avviate… viste le tante opere incompiute che fanno storia di una gestione amministrativa fallimentare); come anche nuovi asili (plurale) mentre quelli esistenti languono in uno squallore peraltro pericolosi come quello che insiste nei pressi della Chiesa Sacra Famiglia… “scuole piu’ sicure”; impianti sportivi… mentre il campo da calcetto di zona croce da tempo immemore aspetta di essere messo a norma e dissodato dai massi che sporgono da campetto; riqualificazione del verde pubblico… ma dove, ma quando ?, ci sono aree che non vedono operai da anni come anche, nonostante già segnalato diverse volte alberi abbattuti dal vento in quanto mai sfoltiti ed alberi essiccati per mancanza di cura…; illuminazione, ma dove?, un tratto di via delle More, anche questo segnalato e riscontrato da funzionari che abbisogna di essere maggiormente illuminato con pali di P.I. e possibilmente con impianto a Led crepuscolari; fontane… ma quali, quelle che si vedono, ameno che non sono state attivate in questi ultimi giorni e per Carnevale…, sarebbe una pagliacciata in quanto le fontane poichè hanno una loro funzione devono essere sempre attive e manifestano una città “VIVA” e che ha cura del proprio territorio cittadino in quanto storiche…; spazi pubblici… ma dove?, quelli che erano abbandonati e maltrattati sono sempre presenti e non più frequentati dai Bambini e loro nonni o genitori… anche questi spazi come le fontane dimostrano una città attenta ai bambini che sono il futuro e che nelle attività ludiche vedono la propria formazione civile… una pedagoga asserì che i bambini che giocano sicuramente saranno degli ottimi elementi da adulti…; per quanto concerne le strade si resta in attesa “urgente” del restante rifacimento dei 30Km, sperando che effettivamente abbiano una efficienza maggiore circa la consistenza del catrame… che a quanto si nota si sgretola con una velocità superiore alla sua posa in opera.
Buon lavoro a tutti speranzoso che il dovere di ognuno possa dare un sussulto a questa città che ne ha veramente bisogno.