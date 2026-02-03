Il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, l’atto che definisce le linee strategiche e operative dell’ente e che costituisce base indispensabile per il bilancio di previsione. La deliberazione è arrivata al termine della discussione in aula nella seduta straordinaria del 26 gennaio 2026.

Il provvedimento è stato votato con 23 presenti e 23 votanti: 14 favorevoli e 9 contrari. Tra i contrari risultano, tra gli altri, i consiglieri Di Bari, Di Staso, Galli, Marasco, Palumbo, Rinaldi Libera Liliana, Ritucci, Tasso e Totaro. Nella stessa seduta l’assise ha anche dichiarato l’atto immediatamente eseguibile, con identica votazione (14 favorevoli, 9 contrari).

Nel testo si richiama il quadro normativo del TUEL (artt. 151 e 170) e il principio contabile applicato della programmazione: il DUP viene presentato dalla Giunta e deliberato dal Consiglio, con una sezione strategica legata al mandato e una sezione operativa coerente con l’orizzonte del bilancio. L’amministrazione dispone inoltre la pubblicazione del DUP sul sito del Comune, sezione Amministrazione trasparente – Bilanci.

A cura di Michele Solatia.