Edizione n° 5968

BALLON D'ESSAI

EX GARDEN VILLAGE // Cassano delle Murge, revocata la confisca dell’ex Garden Village
5 Febbraio 2026 - ore  17:57

CALEMBOUR

ANTONELLA LOPEZ // Uccisa a 19 anni in discoteca a Molfetta: 18 anni e 8 mesi al killer, 4 anni e mezzo al nipote del boss
5 Febbraio 2026 - ore  17:52

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia. Cambio d’uso da artigianale a residenziale in via Arte del Tessuto

MANFREDONIA VIA ARTE DEL TESSUTO Manfredonia. Cambio d’uso da artigianale a residenziale in via Arte del Tessuto

L’avviso richiama il quadro normativo e amministrativo di riferimento, collegando l’operazione alla disciplina regionale sul cambio d’uso

manfredonia alto - ph matteo nuzziello

manfredonia alto - ph matteo nuzziello

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

Il Settore VI “Urbanistica e Sviluppo sostenibile” del Comune di Manfredonia ha pubblicato l’avviso di rilascio del permesso di costruire relativo al P.D.C. n. 32, registrato il 29 dicembre 2025. L’intervento riguarda un mutamento di destinazione d’uso: dal piano terra artigianale a residenziale per un fabbricato in via Arte del Tessuto (…).

L’avviso richiama il quadro normativo e amministrativo di riferimento, collegando l’operazione alla disciplina regionale sul cambio d’uso e ai criteri adottati dal Comune tramite una precedente deliberazione commissariale (citata nell’atto). Come previsto dalla normativa, viene precisato che chiunque può prendere visione del titolo edilizio e degli atti di progetto presso l’Ufficio tecnico comunale e presentare eventuale ricorso contro il rilascio.

Il documento è firmato digitalmente dal dirigente responsabile del Settore VI, ing. Lucio Barbaro, e riporta la consueta informativa sul trattamento dei dati.

1 commenti su "Manfredonia. Cambio d’uso da artigianale a residenziale in via Arte del Tessuto"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO