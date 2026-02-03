Il Settore VI “Urbanistica e Sviluppo sostenibile” del Comune di Manfredonia ha pubblicato l’avviso di rilascio del permesso di costruire relativo al P.D.C. n. 32, registrato il 29 dicembre 2025. L’intervento riguarda un mutamento di destinazione d’uso: dal piano terra artigianale a residenziale per un fabbricato in via Arte del Tessuto (…).

L’avviso richiama il quadro normativo e amministrativo di riferimento, collegando l’operazione alla disciplina regionale sul cambio d’uso e ai criteri adottati dal Comune tramite una precedente deliberazione commissariale (citata nell’atto). Come previsto dalla normativa, viene precisato che chiunque può prendere visione del titolo edilizio e degli atti di progetto presso l’Ufficio tecnico comunale e presentare eventuale ricorso contro il rilascio.

Il documento è firmato digitalmente dal dirigente responsabile del Settore VI, ing. Lucio Barbaro, e riporta la consueta informativa sul trattamento dei dati.