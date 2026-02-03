Edizione n° 5966

3 Febbraio 2026

3 Febbraio 2026 - ore  09:51

Manfredonia, festa di San Lorenzo Maiorano: ordinanza per i fuochi pirotecnici

MANFREDONIA FUOCHI Manfredonia, festa di San Lorenzo Maiorano: ordinanza per i fuochi pirotecnici

Nella giornata del 7 febbraio sono programmati due spari di mortaretto, alle ore 12:00 e 13:00, e lo spettacolo serale dalle 22:30 alle 23:00

Manfredonia, festa di San Lorenzo Maiorano: ordinanza per i fuochi pirotecnici

Processione San Lorenzo Maiorano - PH: Benedetto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Lorenzo Maiorano, patrono di Manfredonia, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera ha emanato un’ordinanza a tutela della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, in vista dello spettacolo pirotecnico previsto per sabato 7 febbraio 2026 sulla Spiaggia Castello.

Secondo l’ordinanza, nella giornata del 7 febbraio sono programmati due spari di mortaretto, alle ore 12:00 e 13:00, e lo spettacolo serale dalle 22:30 alle 23:00, autorizzato dopo i nulla osta degli enti competenti e il sopralluogo tecnico della commissione comunale.

Per tutta la durata delle operazioni, lo specchio acqueo antistante l’area di sparo, per una distanza di 500 metri dalla costa, sarà interdetto alla navigazione, alla sosta e a qualsiasi attività connessa ai pubblici usi del mare.

L’ordinanza prevede inoltre che il titolare della ditta incaricata sospenda immediatamente le operazioni in caso di pericolo o peggioramento delle condizioni meteomarine. Sono escluse dai divieti le unità impegnate nell’organizzazione dell’evento, i mezzi della Guardia Costiera e delle forze di polizia, e le unità di pubblico servizio.

La Capitaneria ha ricordato che eventuali violazioni saranno sanzionate secondo il Codice della Navigazione e la normativa vigente, assicurando la diffusione dell’ordinanza tramite gli organi di informazione locali.

